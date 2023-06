La Juve ha l’asso nella manica: ecco Zaniolo

Si è riacceso l’interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo, già cercato in passato dai bianconeri: pronta l’offerta per il Galatasaray

La Juve sta già sondando il mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa e far sì che la prossima stagione possa essere molto diversa da quella che si è appena conclusa.

I tifosi non sono più disposti a sopportare un altro anno zeppo di difficoltà come l’ultimo, dove oltre alle problematiche di gioco si sono aggiunte le vicende extra campo, in particolare la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze che ha impedito alla Juventus di accedere ai gironi di Champions League.

Questo aspetto, unitamente ad un bilancio non particolarmente florido, obbliga i bianconeri ad agire sul mercato con grande oculatezza, prediligendo obiettivi low-cost.

Tuttavia, la Juve è disposta a spendere anche qualche milione in più se ne vale davvero la pena e se il profilo individuato è quello che può fare davvero al caso di Allegri.

Proprio in questi ultimi giorni è arrivata la notizia di un forte interessamento della Signora per Nicolò Zaniolo, attualmente in forza al Galatasaray.

In realtà si tratta di un vecchio pallino bianconero, dato che il giovane centrocampista italiano era molto seguito già negli anni in cui indossava la maglia della Roma. Ora, però, sembra che la Juve voglia fare sul serio, tanto che i bianconeri avrebbero già bussato alla porta del club turco per presentare un’offerta.

La Juve vuole arrivare a Zaniolo: ci sono due strade

Nel contratto di Zaniolo con il Galatasaray – che scade nel 2027 – è presente una clausola che consente l’acquisto del giocatore al prezzo di 35 milioni di euro. Si tratta di una somma non banale per la Juventus, vista l’attuale situazione economica a cui facevamo riferimento in precedenza. Madama non può nemmeno contare sui soldi della Champions ed è per questo che sta provando a trattare con il Galatasaray per abbassare quella cifra.

L’idea della dirigenza juventina è quindi quella di proporre al Galatasaray un’offerta da 25 milioni di euro per l’acquisto dell’ex centrocampista della Roma.

In alternativa, la Juve potrebbe anche pensare di inserire nella trattativa una pedina che potrebbe fare molto comodo al club turco. In queste ore si parla infatti di Denis Zakaria, rientrato dal prestito al Chelsea. Il centrocampista svizzero non sembra rientrare nei piani di Allegri: che sia davvero lui la chiave per arrivare a Zaniolo?