Paola Di Benedetto lascia senza fiato: in costume è straripante

Paola Di Benedetto non delude le attese e nei primi scatti stagionali in costume si esibisce in forma smagliante: fisico pazzesco

Il suo nome gravita già da diverso tempo sulla rete come uno dei più cliccati in assoluto e la cosa naturalmente non sorprende. Paola Di Benedetto è una delle showgirl e modelle più apprezzate d’Italia, con un fascino che lascia sempre senza parole, confermandosi ogni volta.

Vicentina, 28 anni, Paola in questi anni si è costruita una notevole fama non soltanto come personaggio amatissimo sui social e presente su copertine in primo piano, ma anche come presenza assidua nel mondo dello spettacolo. Presentatrice televisiva e radiofonica, vincitrice del Grande Fratello Vip nel 2020. Ancora prima, impostati all’attenzione di tutti da quando, a Ciao Darwin, aveva vestito i panni di Madre Natura. Una visione che naturalmente aveva fatto sì che nessuno potesse dimenticarsi di lei.

Dunque, Paola è divenuta ormai una delle bellezze italiane più acclamate, con un fascino genuino e solare ma al tempo stesso esplosivo e ammaliante, che non lascia davvero scampo. E la prova è in ognuno dei suoi scatti sul web, che riscuote sempre un grandissimo successo di pubblico, come testimoniato già dall’altissimo numero di fan (oltre un milione e 700 mila followers su Instagram).

Paola Di Benedetto incendia la spiaggia, costume scollatissimo: le sue curve sono devastanti

Dopo diversi shooting accattivanti negli ultimi giorni, l’attesa era a dir poco febbrile per i primi scatti balneari di Paola. Attesa ricambiata degnamente, con una prima immagine in costume che da sola basterebbe a farci sognare per tutta la stagione.

Silhouette incantevole con curve da sballo, con il mare sullo sfondo sogniamo ad occhi aperti, anche perché rapiti dalla visione in primo piano, della sua scollatura semplicemente clamorosa. Un capolavoro pazzesco e irresistibile, il lato A di Paola è sempre più incontenibile e rappresenta un dettaglio ipnotico. I like e i commenti estasiati dei tantissimi ammiratori sono soltanto una logica conseguenza, una meraviglia che non ci stancheremmo proprio mai di guardare.

Paola raccoglie applausi a scena aperta e si iscrive di diritto alla lunga schiera di bellezze da capogiro in bikini. La sensazione è che, se questo è l’inizio, i prossimi scatti potranno soltanto lasciarci ancor di più a bocca aperta. Una candidatura imperiosa tra le bellezze più seducenti e calde dell’estate.