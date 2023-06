Ultim’ora, addio lampo in Serie A: una Stella cambia maglia

Per la nostra Serie A bigogna registrare già un addio. Ecco tutti i dettagli

Con la finale di Champions League di sabato scorso tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Manchester City di Pep Guardiola, vinta proprio dalla squadra inglese, la stagione dei club europei si è definitivamente conclusa. La luce dei riflettori del calcio si è infatti spostata sia sugli impegni delle varie nazionali che sul calciomercato.

Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare già delle novità importanti. Se infatti il Napoli campione d’Italia è alla prese con la ricerca del profilo ideale per sostituire Luciano Spalletti, il Milan deve fronteggiare un’autentica rivoluzione. Gerry Cardinale ha dato il benservito sia a Paolo Maldini che a Frederic Massara, cambiando così l’intero quadro dirigenziale sportivo della società rossonera.

Ma i due primi colpi della nostra Serie A dell’anno prossimo sono stati fatti dalla Roma di José Mourinho. Il club capitolino, infatti, ha chiuso per arrivi di Houssem Aouar e Obite Evan N’Dickaa (entrambi ingaggiati a parametro zero). Tuttavia, al netto dei possibili arrivi che ci saranno in questa lunga sessione di mercato estiva, il nostro campionato dire addio ad una stella di un nostro club.

Mercato Serie A, Luis Alberto è ormai prossimo a trasferirsi dalla Lazio al club qatariota dell’Al-Duhail

Indiscrezioni di mercato danno ormai per chiuso il trasferimento di Luis Alberto dalla Lazio di Claudio Lotito alla squadra qatariota dell’Al-Duhail.

Al calciatore spagnolo, di fatto, hanno proposto un’offerta davvero irrinunciabile, ovvero uno stipendio da 7 milioni di euro annui per le prossime 5 stagioni.

Per il calciatore spagnolo, visti anche i suoi 31 anni, questa è di fatto l’ultima occasione per strappare nella sua carriera un contratto del genere.

Tuttavia, tra i due club bisogna registrare ancora una distanza tra domanda ed offerta. La Lazio, infatti, vuole 20 milioni di euro per lasciare andare via uno dei big del team guidato da Maurizio Sarri, mentre l’Al–Duhail, almeno per il momento, ha offerto circa 15 milioni di euro.

Le due società sono al lavoro per limare questa distanza, anche per aggirare la clausola che prevede di pagare il 30% del ricavato della futura cessione al Liverpool. Ma la sensazione è che manchi davvero poco per vedere Luis Alberto con la maglia dell’Al-Duhail.

Nel frattempo, la Lazio è alle prese anche con la ricerca del sostituto dello spagnolo ed il nome più ‘caldo’ è sicuramente quello che porta a Pereyra, il cui contratto con l’Udinese scade il prossimo 30 giugno.