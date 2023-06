Altro che Milik, la Lazio prende un altro bomber di Serie A: i dettagli

La Lazio in vista della Champions trova la punta ideale, è abbandonata l’idea Milik che pur piaceva molto a Maurizio Sarri

Claudio Lotito è pronto al blitz, direttamente dalla Serie A potrebbe arrivare il vice Immobile in casa Lazio. Un sostituto ideale ma anche una punta versatile, puntando così su una coppia pesante per la prossima stagione in Europa.

La Lazio sta organizzando un mercato che sarà senza dubbio diverso da quelle delle scorse stagioni. Intanto, è andato via Igli Tare, l’uomo che scoprì i tanti gioielli in rosa e aumenteranno le responsabilità per il presidente.

Lotito vuole una punta così come Sarri, ma non è facile affrontare un calciomercato che spesso riserva delle insidie. Sembrava già fatta per Milik, ma nelle ultime ore un avvicinamento alla Juve del polacco sta facendo virare i biancocelesti verso un’alta soluzione.

Potrebbe arrivare una punta che ha fatto bene in Serie A, dimostrando già di poter reggere il confronto in una grande squadra, quella che il prossimo affronterà il girone di Champions League partendo dalla terza fascia.

Lazio, pronto il colpo dalla Serie A

Maurizio Sarri vuole una punta che possa garantire gol e dare un po’ di riposo a Ciro Immobile, che a 33 anni non può giocare sessanta gare l’anno.

L’assenza del capitano in questa stagione è stata supplita dal collettivo, ma soprattutto nelle partite europee servirà ben altro per essere competitivi.

Come riporta il Corriere dello Sport, torna forte un’ipotesi già ventilata in passato: Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio, un colpo che piacerebbe anche all’ambiente.

L’ex attaccante delle giovanili dell’Inter ha girato in lungo e in largo, accumulando sempre più esperienza con i prestiti con Frosinone, Genoa ed Empoli.

In Toscana è esploso, in maglia neroverde ha mostrato il suo talento a sprazzi, ma non sono in discussione le sue indubbie qualità. Come già dimostrato, la Lazio è particolarmente brava a lanciare poi i calciatori presi da squadre di media fascia, i progressi di Lazzari, Provedel e Casale lo dimostra.

Lotito però cerca di abbassare i prezzi, i neroverdi chiedono una cifra superiore ai 20 milioni di euro. I due club sono in costante colloquio, anche perché ci sono tre calciatori da poter valutare: Cancellieri, Berardi e Frattesi.

L’attaccante ex Verona sarebbe una pedina di scambio nella trattativa per Pinamonti o per quella sul capitano del Sassuolo, mentre Frattesi potrebbe arrivare a Roma dopo la partenza di Luis Alberto. Un vortice di trattative da poter concretizzare quanto prima evitando la concorrenza degli altri top club.