Altro che spesa folle: ecco la pista low cost per la big

Il top club, appurate le difficoltà di arrivare ad uno di big della nostra Serie A, sonda il mercato spagnolo: 40 milioni sul piatto

‘I soldi non danno la felicità‘, diceva il vecchio adagio. E sicuramente questo aforisma è stato più che valido ed attuale per il Chelsea di Todd Boehly, il magnate che, dopo aver speso, tra la scorsa estate e gennaio, 610 milioni di euro sul mercato, ha dovuto raccogliere le briciole. Anzi forse nemmeno quelle. Dodicesimo posto in classifica, fuori da tutte le competizioni sia nazionali che continentali. Un disastro completo.

Sulla ‘scomoda’ panchina dei Blues si sono avvicendati ben tre allenatori nella stagione appena conclusa. Prima Thomas Tuchel, cacciato dopo l’inopinata sconfitta nella gara d’esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria.

Poi Graham Potter, strappato a suon di milioni al Brighton, e incapace di dare una vera identità alla squadra. Oltre che conseguire dei risultati minimamente in linea con quanto investito e con le aspettative del club. E infine Frank Lampard, la vecchia gloria Blues chiamato solo nell’ultimo mese per traghettare la squadra verso quello che è stato un mesto finale di stagione.

In casa Chelsea, dunque, è già partita la rivolzione in vista del prossimo anno. Dopo aver corteggiato a lungo Julian Nagelsmann, esonerato dal Bayern a metà marzo e sostituito, ironia della sorte, proprio da Tuchel, il club londinese ha incassato il ‘sì’ di Mauricio Pochettino, che ha iniziato a fare la sua ricca lista della spesa in vista dell’estate. Peccato che molti dei nomi fatti siano sostanzialmente irraggiungibili.

Addio a Vlahovic e ad Osimhen, il Chelsea guarda in casa Villarreal

Stanti i parecchi esuberi, soprattutto dal centrocampo in su, il Chelsea deve necessariamente rifarsi il look in attacco. Scontato l’addio di Joao Felix, che non ha convinto nella sua semestrale avventura londinese.

Lo stesso Romelu Lukaku, che torna alla base per poi, probabilmente, nuovamente ceduto all’Inter con una rinnovata formula di prestito. Ecco che allora si guarda ai grandi nomi della Serie A per un attaco da urlo: peccato che il pur spendaccione Boehly ha già trovato delle serie difficoltà a convincere Juve e Napoli a cedere i loro attaccanti.

Oltre 110 milioni di euro per il nigeriano del Napoli e almeno 80 milioni per il serbo – queste le valutazioni di Osimhen e Vlahovic – non sono certo coriandoli. Meglio virare su qualcosa di più economico.

Il nuovo attaccante dei Blues potrebbe arrivare allora dalla Liga, e nello specifico dal Villarreal. Club in cui gioca Nicolas Jackson, 21enne giocatore senegalese a lungo fermo per infortunio ma capace di segnare 10 dei su 12 gol totali in Liga negli ultimi 2 mesi. Quando appunto era rientrato a pieno regime dopo lo stop fisico.

40 milioni di euro è la valutazione che il ‘Sottomarino Giallo‘ fa del suo calciatore, legato al club spagnolo da un contratto fino al giugno del 2026. Già accostato recentemente anche al Milan, Jackson può rappresentare l’alternativa ‘low cost’ – per quanto la cifra richiesta non sia affatto bassa – per l’attacco dei londinesi.