Annalisa stende tutti: lo scatto a bordo piscina è bollente

Annalisa Scarrone si prende il ruolo di regina dell’estate in anticipo e lo fa con forza e determinazione, ma anche con foto sexy per i fan.

La cantante ligure vive un momento d’oro, mostrandosi in piena forma e con un fisico da fare invidia. Determinata e sempre più lanciata nel mondo della musica, è ora una protagonista a 360 gradi della scena italiana.

Dopo anni di gavetta, Annalisa Scarrone sembra ormai giunta a un punto di massima maturazione. È diventata una certezza nella musica leggera italiana, mai come ora sta diventando un fenomeno virale.

Il suo brano “Mon Amour” è diventato il tormentone del 2023, l’incrocio di baci nella sua canzone diventa anche un meme da applicare in ogni ambito, da quello sentimentale passando per quello calcistico.

Annalisa è consapevole della sua potenzialità, dopo i brani ricercati è giunto il momento di godersi il successo anche con qualcosa di più commerciale. Trovata la serenità, non resta che mostrarla al pubblico anche con foto decisamente audaci per la popstar.

Annalisa in costume, visione da urlo

Il momento felice per Annalisa è testimoniato anche dalle voci che la vorrebbero come co-conduttrice, insieme ad altre star della musica italiana, del prossimo festival di Sanremo.

Dopo tante partecipazioni e poche soddisfazioni in termini di vittoria, scatterebbe per lei un nuovo ruolo, non del tutto inedito dopo aver condotto un programma sulla fisica in passato.

Annalisa cerca di giocarsi al meglio le sue carte e sin da ora vuole mantenere un fisico perfetto, le foto in costume sono una garanzia di qualità.

Annalisa fa il pieno di like e di consensi, quelli che arrivano sia dal campo musicale che sul lato artistico.

La bellezza non passa inosservata, la partnership sui social per pubblicizzare il costume fa decisamente la differenza. Sta arrivando a due milioni di fan, un pubblico diventato sempre più importante e spesso consapevole di come per lei il meglio dovrà ancora venire.

L’artista fa sempre la differenza, non è un caso come anche il mondo del calcio abbia avuto modo di apprezzarla come cantante in una finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, tanto da far entusiasmare il telecronista Alberto Rimedio. Nonché i tanti telespettatori da casa che, su un aspetto, rimarranno un pochino delusi.

Annalisa è ormai prossima alle nozze col suo fidanzato Francesco Muglia, tanto che si parla di un matrimonio pronto per quest’estate. E vorrà arrivare all’altare sicuramente mostrando una forma così imponente.