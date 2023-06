Belen magnetica, la cena così diventa piccante

È una cena che fa discutere quella di Belen Rodriguez, che infiamma i social con nuove foto direttamente scattate a tavola

La soubrette argentina si gode il momento di relax estivo, gli impegni in tv sono finiti ed è giunto il momento di mostrare la sua carica erotica. Anche a tavola, lì dove mostra audacia solo chi non pensa solo al cibo ma a conquistare i fan.

Belen Rodriguez vive una nuova fase della sua vita, sicuramente molto più tranquilla rispetto a un passato un po’ turbolento. È tornata insieme a Stefano De Martino, facendo addirittura pace con l’ex Emma Marrone, ed è stata una tifosa nella festa scudetto del Napoli, che ha coinvolto la città campana e un po’ tutta Italia.

È un momento quasi magico, sfrutta ogni buona occasione per mettersi in mostra e incantare i fan. Basta anche una cena di lusso per mostrarsi in forma e con un look anche insolito, che fa discutere quanti la seguono da un pezzo.

La modella argentina è sempre protagonista delle pagine di gossip e non solo, è una delle vip più in vista e un suo scatto di certo è analizzato al minimo dettaglio.

Non disdegna la buona cucina e le cene, che siano in aperta campagna come qualche settimana fa in Argentina, oppure in ristoranti dal buon cabotaggio, Belen non pensa alla linea ma va al sodo.

L’ultima foto la ritrae felice seduta al tavolo, lo sguardo ammaliante di Belen conquista il pubblico.

Belen, è una cena che fa il pieno dei like

Valanga di like e commenti per Belen, superati i dieci milioni di fan vale la pena festeggiare anche con un buon bicchiere di vino.

Non pensa alla linea, l’allenamento e un fisico che assimila tutto sono gli ingredienti per la forma sempre impeccabile dell’argentina. La cena a base di polipi e salmone poi è l’ideale per chiudere una serata in spensieratezza e non appesantirsi più di tanto, l’estate sarà ricca e coinvolgente.

Belen sarà protagonista della movida ma con un punto interrogativo per l’autunno. La sua permanenza alle Iene non è così sicura, in casa Mediaset puntano a ben altro tipo di conduzione.

Al suo posto dovrebbe arrivare da Rete 4 Veronica Gentili, meno sorridente ma forse più adatta a un tipo di conduzione dal piglio più giornalistico e maggiormente ferrata nelle inchieste. L’addio alle Iene non sarebbe un dramma, Belen avrà sempre l’affetto del pubblico.