Totti Roma, svolta decisiva: arriva l’annuncio inaspettato

Se dici Francesco Totti, si pensa subito alla Roma: una bandiera intramontabile del club capitolino. Ora la svolta decisiva, l’annuncio ufficiale a breve

Sono stati lunghi anni ricchi di passione per Francesco Totti, che ha sempre preferito la maglia giallorossa. Non ha mai tradito la Roma rinunciando a tantissimi milioni provenienti dal Real Madrid, ma il suo addio è stato molto discusso. Negli ultimi mesi la sua vita privata è stata centrale a causa della separazione con l’ormai ex moglie Ilary Blasi.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale con Francesco Totti sempre protagonista, questa volta nelle vesti di padre. Un momento delicato per scegliere il meglio per il figlio Cristian, che ha voluto intraprendere la stessa carriera de “Er Pupone”. La classe sicuramente non è la stessa, ma la passione per il calcio potrebbe fare la differenza proprio com’è avvenuto in casa Maldini. Daniel è stato protagonista con la maglia dello Spezia mettendo a segno anche gol decisivi in Serie A prima del suo ritorno a Milano dopo il prestito in Liguria.

Totti Roma, l’addio già nell’aria: ora l’annuncio definitivo

Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore, ma ci sarebbero già stati i primi contatti ufficiali. Francesco Totti ha optato per il meglio: suo figlio Cristian è pronto a cambiare maglia dicendo addio alla Roma, proprio come fece suo padre qualche anno fa.

Da anni il suo erede è cresciuto nel settore giovanile della Roma facendo parte della rosa Under 18 della Roma. Non è stato mai un titolarissimo venendo regalato spesso in panchina e così qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport”, lo stesso papà Francesco sarebbe propenso a fargli cambiare squadra vestendo la maglia del Frosinone per entrare a far parte della rosa della Primavera del club laziale. L’ex campione della Roma sarebbe già stato al centro sportivo della neopromessa insieme al figlio che continua a frequentare la scuola.

Un addio già nell’aria che ora potrebbe concretizzarsi con lo stesso Francesco Totti, sempre accostato ad una sua possibile entrare nella dirigenza della Roma. Spesso è stato avvistato insieme a Daniele De Rossi in tribuna dell’Olimpico nelle vesti di tifoso per applaudire la squadra guidata da José Mourinho. Tutto cambia velocemente: i tifosi lo rivorrebbero sempre in società, ma ora penserà al futuro del figlio.