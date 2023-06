Il sacrificato è stato scelto: cessione eccellente in casa Inter

Il calciomercato dell’Inter partirà da una cessione davvero importante durante le prossime settimane: ecco chi è il sacrificato di Marotta

In casa Inter è già tempo di valutare quanto scritto e lavorare per scrivere pagine della storia nerazzurra ancora più memorabili. La sconfitta contro il Manchester City di Pep Guardiola brucia eccome anche se nulla di più si poteva, concretamente, chiedere agli uomini di Simone Inzaghi.

Ed è così che l’attenzione è tutta inevitabilmente rivolta verso il calciomercato estivo e quelle che, da qui a qualche settimana, saranno le operazioni che inevitabilmente cambieranno volto alla rosa del tecnico piacentino. Al di là delle entrate che saranno oculate e di altissimo livello, maggiore attenzione va data in questo momento alle probabili cessioni. Ed una in particolare, dopo l’attenta analisi di Marotta e Ausilio insieme al presidente Steven Zhang, avrebbe portato l’Inter a pianificare un sacrificio di altissimo livello.

Chi, infatti, sembra sempre più destinato a dire addio all’Inter è Marcelo Brozovic. Il regista croato è stato già lo scorso gennaio vicino a cambiare maglia, con l’opzione Barcellona che è sfumata all’ultimo secondo. Lo scambio con Kessie non è andato in porto ma l’ivoriano rimane tra i profili preferiti da Marotta a centrocampo e lo stesso Brozovic non è più considerato indispensabile in cabina di regia.

Addio Brozovic: ipotesi clamorosa

L’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo verde ha visto l’esplosione di Hakan Calhanoglu, anche come regista basso, motivo per cui con l’uscita dell’ex Dinamo Zagabria si proverà ad incassare il più possibile mettendo da parte un tesoretto utile per gli innesti.

Secondo quanto viene riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il turco sarà spostato davanti alla difesa, in cabina di regia (la firma del rinnovo di Calhanoglu è imminente) con il classe 1992 che dovrebbe dunque fare le valigie e come anticipato lasciare l’Inter durante l’estate.

I nerazzurri per la sua cessione punteranno ad incassare non meno di 25 milioni di euro. Al di là del sopracitato Barcellona, nei mesi scorsi si è mosso anche il Newcastle a tentare l’assalto a Brozovic. Ma adesso, l’opzione che clamorosamente potrebbe prendere corpo, viene direttamente dall’Arabia Saudita.

Proprio da lì, infatti, non vi sarebbero problemi ad accontentare la richiesta economica dell’Inter con il solo ‘nodo’ che sarebbe rappresentato dal convincere il 30enne regista a sposare un campionato decisamente competitivo.

Le cifre in ballo, però, potrebbero dissipare ogni dubbio di Brozovic. La quasi totale certezza, però, è che il centrocampista croato non è mai stato tanto lontano dai colori nerazzurri: e la sua cessione è ormai solo questione di settimane. Brozovic, in scadenza nel 2026, quest’anno ha comunque accumulato 40 presenze con 3 gol all’attivo e 6 assist vincenti, tra campionato e coppe.