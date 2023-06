Salvata dal fallimento, adesso salta tutto

La salvezza dal fallimento è stata solo ed esclusivamente un piacere effimero. Ben presto è terminato, portando con sé le speranze altrui

Il finale di stagione in cadetteria è stato più animato che mai. La sfida tra Bari e Cagliari ha visto un vincitore in via definitiva. Ovvero la squadra rossoblu, guidata da Ranieri al ritorno in massima divisione dopo appena un anno dall’incubo della retrocessione.

Per quanto concerne invece la parte più calda della classifica, ovvero quella dei playout, il Cosenza è riuscito in una salvezza storicamente di grande valore. Discorso diverso per il Brescia, retrocesso in C.

Per le Rondinelle il futuro non sarà particolarmente roseo. La cronaca ha evidenziato spesso e volentieri tutti i lati negativi riguardanti la retrocessione avvenuta.

Partendo dai motivi sportivi passando poi per quanto accaduto fuori dal campo. Episodi davvero disdicevoli, che chiunque si augura di non dover più vedere nuovamente.

Il via libera concesso alla Reggina ha totalmente annichilito la squadra bresciana, la quale ora dovrà limitarsi ad accendere un cero per sperare di imporsi. Ma non sarà cosa facile, soprattutto alla luce di quanto accaduto.

Il malcontento dei tifosi non è mai stato così evidente. I deludenti risultati ottenuti sul terreno di gioco, non hanno fatto altro che alimentare i malumori presenti nell’ambiente.

Questo ha dato origine a episodi di violenza, aspre contestazioni verso la società con il destinatario principale Massimo Cellino, rappresaglie di vario genere e tanto altro. Non una situazione rosea insomma, che dopo questa notizia renderà l’ambiente ancora più asfissiante. Un calvario che non sembra avere fine, per lo storico club fondato nel 1911.

Brescia condannato alla Serie C

Le speranze di evitare la Serie C per il Brescia si sono ridotte all’osso. Prima non c’erano chissà quali chance, considerando che per la Reggina l’ottimismo trapelato era legittimato in partenza. Ma adesso, dopo la conferma effettiva, ogni speranza è definitivamente tramontata.

Il Tribunale di Reggio Calabria si è espresso in favore dell’omonima squadra calcistica, per quanto concerne il loro piano di sanatoria del debito.

Così, con una scadenza fissata all’incirca tra una settimana, il club granata si potrà regolarmente iscrivere al prossimo campionato di Serie B.

Un verdetto che sa di beffa, per la formazione bresciana che sperava di potersi redimere dai vari errori commessi durante l’arco di tutto il campionato.