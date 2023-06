Affare tutto bianconero per la Juve: offerti 35 milioni

La Juventus si prepara ad un’estate avvincente: ecco l’affare da 35 milioni di euro che nessuno si sarebbe mai aspettato

Chiusa un’annata evidentemente difficile, la Juventus è pronta a gettarsi in mesi davvero bollenti soprattutto in sede di calciomercato. Perchè la ‘Vecchia Signora’ vuole tornare a vincere, a competere ai massimi livelli sia in Serie A che – eventualmente, se ce ne sarà la possibilità – in Europa.

Nonostante una frangia della tifoseria juventina lo abbia criticato a fondo, Massimiliano Allegri rimarrà l’allenatore della squadra bianconera. Il tecnico toscano, infatti, è stato confermato e proprio da lui ripartirà quella che a conti fatti pare essere una vera e propria ricostruzione.

I risultati di Allegri, almeno in campionato ed al netto della penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze fittizie, sono comunque stati incoraggiati. Al netto di diversi infortunati ed alcune scelte di mercato poco azzeccate – si veda Paredes – il lavoro dell’allenatore livornese proseguirà almeno per un altro anno.

Il suo contratto, in scadenza nel 2025, lascia poi poca scelta ai vertici bianconeri che non potrebbero pagare profumatamente anche il suo eventuale sostituto.

Il mercato della Juve ripartirà da alcune conferme ma anche da diversi cambiamenti. Come l’addio, che sembra ormai nell’aria nonostante il rinnovo automatico scattato fino al giugno 2024, di Alex Sandro. A centrocampo, detto già del deludente approdo di Paredes che ha già fatto ritorno al PSG dopo il prestito alla corte del ‘Conte Max’, sarebbe vicina un’altra partenza. Questa volta molto dolorosa perchè si tratta di Adrien Rabiot, in scadenza a fine mese e apparentemente lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’.

Addio da 35 milioni: l’offerta spiazza i bianconeri

In attacco, poi, i dubbi più spinosi riguardano due big: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo, dopo il lungo infortunio, è tornato in campo con prestazioni non sempre convincenti: in caso di ricca offerta non è detto che resti.

Il serbo, invece, è quasi ‘obbligato’ dalla conferma di Allegri a dire addio: il feeling con l’allenatore della Juventus è ai minimi storici e non sarebbe assurda la cessione con alcuni top club – Bayern Monaco in primis – pronti a scommettere sul talento di Belgrado.

Chi è destinato a fare ritorno, ma solo per poco tempo, è Dejan Kulusevski. Era stato scelto da Antonio Conte e Paratici, prelevato in prestito oneroso proprio dalla Juventus che non aveva più intenzione di puntare sullo svedese. Adesso, però, in casa Tottenham, con l’addio nei mesi scorsi di Conte, la rivoluzione è già in atto. Ed il riscatto di Kulusevski non si concretizzerà. Ma le buone notizie per la Juve arrivano comunque dalla Premier League.

Perchè stando a quanto riportato dal ‘The Chronicle’, il Newcastle avrebbe già avanzato un’offerta da 35 milioni di euro alla Juventus per regalare a Eddie Howe l’ala classe 2000.

Una proposta al vaglio della ‘Vecchia Signora’ e che, se confermata, difficilmente verrebbe rispedita al mittente. Per Kulusevski quest’anno con gli ‘Spurs’ sono 37 le presenze complessive, con 2 gol all’attivo e ben 8 assist vincenti accumulati tra campionato e coppe.