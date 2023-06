Cinque milioni per uno scarto di Ancelotti: la Juve fa spesa a Madrid

La Juventus pensa ad un acquisto sia utilissimo che ottimo dal punto di vista economico, Ancelotti non lo vuole

Non è certo una questione economica. Alla Juventus non mancano i fondi per cercare i calciatori che possano dare sin da subito un buon apporto alla causa, ma quando si fiuta l’affare, non c’è motivo per non tentare di farlo. D’altra parte non è con i soldi del cartellino che necessariamente si vince e gli ultimi due scudetti, quelli vinti da Milan e Napoli, lo insegnano.

I bianconeri avrebbero in testa un bel colpo, si dovrà parlare con una squadra di livello internazionale come il Real Madrid, quindi già un nome sicuro. Sembrerebbe, infatti, che il calciatore in questione abbia terminato le proprie ore con la maglia bianca della capitale spagnola ed ora debba cercarsi una nuova destinazione.

La Juventus starebbe cercando una soluzione rapida ed anche economica. A quel prezzo, sarebbe davvero un super colpo.

D’altra parte il Real Madrid ha sempre avuto un esubero di campioni ed in Italia ben presto hanno imparato ad approfittarne. Tra i casi più recenti ci sono stati Raúl Albiol, Gonzalo Higuain, Theo Hernandez, Achraf Hakimi ed anche un ottimo Brahim Diaz, che però quest’anno tornerà alla base dopo aver vinto il tricolore con il Milan. Insomma, chi esce dalla casa delle Merengues, non può non essere un atleta di sicura affidabilità.

Alla Juve per 5 milioni: scarto del Real Madrid

Secondo quanto ricostruito da fichajes.net, ora ai bianconeri interesserebbe un difensore di fascia che nell’ultima stagione ha indossato proprio la divisa dei Blancos.

La società gli ha quindi dato ancora un’opportunità non girandolo in prestito, ma il difensore non è finito nelle grazie di Carlo Ancelotti, che gli ha consentito di scendere in campo solo tre volte in campionato più altre tre in varie competizioni, ma non in Champions League.

Sarà forse per questo, che al momento il cartellino del classe ’95, Álvaro Odriozola, non avrà un costo così elevato. Sembrerebbe che l’affare possa addirittura farsi per 5 milioni, un prezzo ottimo se si considera che il basco è stato anche un calciatore nel giro della nazionale spagnola.

Il ventisettenne sarebbe una delle prime opzioni prese in considerazioni per la fascia, dai bianconeri che giocheranno la Conference League e che lo hanno già avuto da avversario.

Il terzino destro del Real, ha infatti disputato la stagione 2021/22 in Serie A con la maglia della Fiorentina. Odriozola, completò l’annata giocando 25 partite in Serie A e segnando anche un gol al Genoa. L’unica macchia per lui è che ora è praticamente fuori ritmo, non avendo quasi mai giocato nella stagione appena conclusasi.