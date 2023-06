Gagliardini, il grande passo che spiazza l’Inter

Svolta importante nella vita di Roberto Gagliardi che ha da poco deciso di salutare l’Inter per iniziare un nuovo periodo della sua carriera.

Periodo di grande rivoluzione per l’Inter che dopo aver raggiunto la finale di Champions League, match dal quale i nerazzurri sono usciti a testa alta, sembra avere tutte le intenzioni di aprire un nuovo ciclo. Il primo passo per realizzare quest’obbiettivo sarà quindi quello di costruire una rosa all’altezza dei primi piazzamenti sia in Italia che in Europa.

Per inserire in rosa giocatori all’altezza c’è però bisogno di fare un po’ di spazio. Ecco perciò che il primo nome ad aver salutato Simone Inzaghi è stato quello di Roberto Gagliardi. Il contratto del centrocampista classe 1994 è in scadenza a fine giugno e il rinnovo non c’è stato. Questo significa che dopo quasi sei anni con addosso la maglia del Biscione, il regista sarà libero di accasarsi a parametro zero in un nuovo club.

Secondo diverse fonti sulle tracce del giocatore c’è anche il Milan. Una mossa, quella di portare Gagliardini in rossonero, che lascerebbe a bocca aperta non pochi tifosi. Al momento la trattiva sembra però essersi arenata, anche perché in questo ultimissimo periodo il centrocampista ha avuto cose più importanti a cui pensare.

Svolta per Gagliardini, l’ex Inter ha preso un’importante decisione

Per quanto la carriera sia al primo posto nei pensieri del calciatore che il prossimo 7 aprile compirà 30 anni, in questo momento di rivoluzione professionale ha pensato bene di dedicare un po’ di energie anche alla sua nuova famiglia. L’ormai ex Inter è infatti in una relazione con Nicole Cioccia, dalla quale ha avuto anche un figlio, e da poco hanno deciso di fare il grande passo.

Matrimonio in grande stile quindi per Gagliardini che potrà affacciarsi alla prossima fase della sua carriera con nuovi stimoli ed energie da impiegare finalmente in campo. Ora che il sogno d’amore del calciatore bergamasco classe 1994 si è avverato, non gli rimane che gettarsi a capofitto in questo rush finale della propria carriera. All’Inter Gagliardini non ha vissuto il periodo che sperava ed è perciò arrivato per lui il momento di ripartire altrove.

Decidere dove trasferirsi sarà ora compito anche della sua nuova moglie. Come ogni tanto succede nel mondo del calcio ma anche nello sport in generale, le mogli hanno spesso voce in capitolo sul futuro di loro marito. Scegliere la nuova città dove continuare la loro storia sarà perciò il prossimo grande passo per la coppia.