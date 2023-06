Inter, clausola pagata: 25 milioni per 240 gol

Il clamoroso piano dell’Inter per una delle stelle del calcio europeo: così il bomber può davvero finire in cima alla lista di Beppe Marotta

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da una stagione nella quale ha già mostrato tanto, risultati alla mano, sia in Italia che in Europa. Dalla Supercoppa italiana fino alla Coppa Italia, col terzo posto in Serie A e la conquista sudata di una finale di Champions League che mancava addirittura da 13 anni.

È vero, a Istanbul non è andata come i tifosi nerazzurri speravano ma già essere lì e tenere testa ad una corazzata come il Manchester City di Pep Guardiola deve far rendere conto del lavoro importantissimo fatto dlal’allenatore piacentino.

Inzaghi è stato abbondantemente confermato da Beppe Marotta, ha la piena fiducia della società dopo aver ribaltato un’annata che solo qualche mese fa pareva disastrosa. E adesso l’ex laziale aspetta i dovuti rinforzi che arriveranno dalla sessione estiva di calciomercato, per rimpiazzare i diversi addii previsti nelle prossime settimane. ù

In primis quello di Milan Skriniar che già dallo scorso gennaio ha deciso di sposare il progetto del PSG non rinnovando con la ‘Beneamata’. In difesa, tanti dubbi su de Vrij che non ha rinnovato l’accordo che scadrà tra meno di due settimane e pure lui potrebbe salutare a parametro zero.

Se l’incognita maggiore a centrocampo continua a prendere le sembianze di Marcelo Brozovic, per il quale l’ipotesi cessione è stata vicinissima sei mesi fa con il Barcellona in pole position, il reparto che vivrà la rivoluzione più grande sarà inevitabilmente l’attacco.

Sorpresa in attacco: all’Inter con la clausola

Perchè Edin Dzeko sbacherà in Turchia mentre Joaquin Correa, che quest’anno ha deluso definitivamente i piani alti del club di Zhang, finirà sul mercato pronto a partire davanti alla giusta offerta. Attenzione, poi, a Romelu Lukaku. Non sarà affatto semplice trattare col Chelsea l’eventuale permanenza del belga che tra luci ed ombre collezionate quest’anno, l’Inter proverebbe pure a mantenere in rosa.

Ma solo alle giuste condizioni. In questa incertezza generale c’è un nome, tra gli attaccanti più forti al mondo, che a sorpresa potrebbe davvero finire in cima alla lista di Beppe Marotta a cui l’ad affiderebbe volentieri le chiavi dell’attacco nerazzurro. Si tratta di Antoine Griezmann, seguitissimo anche da PSG e Manchester United e che all’Atletico Madrid potrebbe aver ormai finito i suoi giorni.

Il nazionale transalpino, nel suo contratto con i ‘Colchoneros’ ha una clausola davvero bassa e alla portata anche dell’Inter: 25 milioni di euro. Nonostante i 32 anni, Griezmann sarebbe una soluzione davvero interessante e a costi accessibili, almeno per quanto riguarda il cartellino. Prima, chiaramente, bisognerà lavorare alle cessioni ma l’ipotesi nerazzurra per l’ex Barcellona rimane più che viva sullo sfondo.