Leggenda della Formula 1 torna in pista, è ufficiale

Una delle grandi leggende della Formula 1 degli ultimi anni è pronto a rimettere casco e guanti per tornare in pista. I fan sono rimasti sorpresi dalla decisione

Dopo aver dato l’addio ora sembra davvero arrivato il momento di rimettersi in discussione. Un pluricampione che ha scritto pagine importanti di questo sport, arrivando a conquistare oltre ai titoli anche l’affetto dei tifosi.

Negli ultimi 15 anni la Formula 1 ha vissuto di tre “dinastie” differenti. La prima è stata quella instaurata da Sebastian Vettel, in grado di conquistare ben 4 titoli consecutivi con la Red Bull. Dopodiché è arrivato il momento di Lewis Hamilton che di titoli ne ha messi in fila ben 6 tra il 2014 e il 2020 (eccezion fatta per il 2016, battuto da Rosberg).

Ora è giunto il momento di Verstappen, che in questa stagione si appresta a conquistare il terzo alloro in fila.

Nelle ultime ore, però, si è tornato a parlare proprio di Sebastian Vettel, che lo scorso anno ha deciso di appendere il casco al chiodo, ritirandosi dalla Formula 1.

L’esperienza con l’Aston Martin non si è rivelata all’altezza delle aspettative, anche perché la monoposto di Lawrence Stroll era solo lontana parente di quella guidata da Alonso nel 2023.

Vettel non ci ha pensato su due volte e a 36 anni ha salutato la compagnia, ritirandosi in Germania e presentandosi solo di rado nel paddock per salutare i vecchi amici.

Vettel torna a guidare una Formula 1: sarà protagonista sullo storico tracciato del Nurburgring

La notizia è che ora Sebastian Vettel è pronto a tornare in pista, con un evento che sarà particolarmente seguito da tutti gli appassionati.

Il tedesco è atteso da un evento Red Bull Formula Nurburgring. Dopo aver salutato le scene al termine del passato campionato, “Seb” si cimenterà con il tracciato storico del Nordschleife, alla guida di una RB7, la monoposto che nel 2011 gli valse il secondo titolo iridato.

Per commentare la bella sfida che gli si pone davanti, l’ex pilota della Ferrari ha dichiarato: “Sono impaziente di mettermi alla guida della mia Red Bull con e-fuel sullo storico Nurburgring. Vi aspetto numerosi”.

Sul tracciato originale, quello da 21 km in cui Niki Lauda andò vicino alla morte nel 1976, andrà in scena una sfida tra ex compagni di team. Con Vettel ci sarà infatti anche Daniel Ricciardo. Sarà un evento a margine della 12 Ore del Nurburgring, gara di particolare importanza nel circuito Endurance. Dovrebbero essere presenti anche altri piloti legati al marchio Red Bull e nelle prossime settimane ci saranno nuovi aggiornamenti.