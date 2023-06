Miriam Leone sensuale: l’ultimo scatto fa impazzire i fan

Miriam Leone magnifica come sempre. La talentuosa 38enne posa in total black, ecco la foto

Oltre a essere una ragazza splendida esteticamente, Miriam Leone è una delle attrici più talentuose del panorama italiano.

Ha soli 38 anni, ma in realtà ne dimostra molti di più proprio perché ha alle spalle una esperienza televisiva non indifferente, cominciata con la vittoria di ‘Miss Italia’ nel 2008.

Dopo quella vittoria la sua vita è drasticamente cambiata: Miriam ha intrapreso la carriera di conduttrice riscuotendo sempre più successo.

Come conduttrice ha lavorato per molti anni in Rai, ma ha raggiunto l’apice del successo intraprendendo la carriera cinematografica e interpretando diversi ruoli sempre con la medesima professionalità.

Miriam Leone è nata come modella sebbene da giovane avesse intenzione di laurearsi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, obiettivo che tuttavia non ha mai raggiunto a causa della carriera che ha intapreso.

Malgrado questa piccola delusione, la Leone non ha mai perso la tenacia di un tempo diventando progressivamente sempre più nota a livello nazionale e, soprattutto, sui social network. In primis, Instagram sembra essere il luogo ideale nel quale la bella siciliana mette in mostra la sua bellezza esemplare.

Dal punto di vista sentimentale, la bella attrice è sposata ormai dal 2021 con Paolo Carullo, operatore finanziario e musicista.

Miriam Leone in total black: bellezza della natura

Miriam non ha mai perso la sua passione per il mondo della moda e, infatti, prima di intraprendere il percorso cinematografico, aveva lavorato come modella.

Il suo fisico pazzesco non è mai cambiato e così sui social continua a macinare consensi: al momento conta 1,6 milioni di followers che non smettono di seguirla in ogni momento della sua giornata. A Miriam piace mostrare la propria bellezza e i fans non aspettano altre che sue foto provocanti.

In un ultimo scatto datato 10 giugno, Miriam ha voluto pubblicizzare un noto brand di moda nel migliore dei modi: presentandosi di fronte alla fotocamera dell’operatore con un vestito totalmente nero e in grado di esaltare le sue forme già di per sé cosmiche. La showgirl siciliana appare a suo agio mostrando il meglio del suo fisico scultoreo e senza sbavature.

Infine, pare corretto elencare qualche film a cui ha preso parte la bella attrice. Sono consigliatissimi i seguenti titoli: Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, Fratelli unici, In guerra per amore, Metti la nonna in freezer, Marilyn ha gli occhi neri, Diabolik, Corro da te e Diabolik – Ginko all’attacco!