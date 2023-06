Barella veste bianconero: affare clamoroso

Dopo il summit andato in scena nei giorni scorsi tra tecnico e dirigenza, l’Inter ha accelerato sul calciomercato. Le ultime

Per quanto riguarda le possibili cessioni, il nome che sta tenendo banco in queste ore è quello di Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro si è reso protagonista di una grande stagione, che lo ha visto concludere la propria annata con nove reti e dieci assist in 52 partite disputate tra campionato e coppe.

Le ottime prestazioni fornite dal centrocampista classe 1991 non sono passate inosservate, visto che diversi club lo stanno monitorando con grande attenzione.

L’interesse più concreto è pervenuto dalla Premier League, con un top club intenzionato a fare sul serio. A tal proposito, la prima offerta ai nerazzurri può essere recapitata a breve.

La squadra che ha messo Nicolò Barella nel proprio mirino è il Newcastle, fresco della qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono intenzionati a regalarsi un colpo da novanta per la zona centrale del campo, e Barella rappresenta il profilo giusto.

La Premier chiama Barella, c’è il Newcastle: offerta pronta

Il mister dei Magpies Eddie Howe stravede per il classe 1997, tanto che starebbe spingendo con la dirigenza per cercare di portarlo a Londra.

La società è intenzionata ad accontentare il proprio allenatore tanto che, stando a quanto riportato dal Telegraph, è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 58 milioni di sterline, poco più di 60 milioni di euro.

L’Inter, però, è pronta a rispedire al mittente tale proposta, perché non intenzionata a cedere il calciatore se non di fronte ad offerte shock.

Altro fattore a favore dei nerazzurri è la volontà di Nicolò Barella, intenzionato a proseguire la propria carriera con la maglia nerazzurra. La situazione resta comunque da monitorare, in quanto in caso di offerte da capogiro sia l’Inter che lo stesso calciatore potrebbero seriamente vacillare. Qualora la cessione si dovesse concretizzare si tratterebbe di un duro colpo per l’Inter, che andrebbe a perdere il perno del centrocampo targato Simone Inzaghi.

La cosa certa è che l’Inter proverà a resistere a tutte le offerte che si apprestano ad arrivare, con il Newcastle pronto a provarci concretamente nonostante le difficoltà. Per i nerazzurri è un momento di grande apprensione, con il popolo nerazzurro che ora trema davvero.