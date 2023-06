Svolta per la cessione di un altro club, ripescaggio e nuova classifica

Un altro club molto importante sta per essere ceduto in maniera ufficiale ed in tal senso arriva la svolta che tutti stavano aspettando. Ci sono ripercussioni, poi, anche per quel che concerne il ripescaggio e la conseguente nuova classifica del campionato.

Non c’è davvero tregua per il calcio italiano, dal momento che sono tante le situazioni delicate ed intricate che aspettano di essere risolte nel minor tempo possibile. Sono noti a tutti, i casi giudiziari legati alla Juventus, sia per quel che concerne le plusvalenze che per la manovra stipendi. Per non parlare poi della controversa e ricca di svolti questione legata al futuro della Sampdoria, che ora sembra aver conosciuto la parola fine. C’è un altro club, a dir poco glorioso ed istituzione del nostro calcio ai massimi livelli, che sta per essere ceduto. Con risvolti anche relativi al ripescaggio e ad una classifica che andrebbe riscritta.

Svolta per la cessione del club

La situazione economica e finanziaria, gravata in maniera inevitabile dal Covid-19 prima e dalla guerra in Ucraina poi, è molto delicata e questo sta avendo dei riflessi anche nel mondo del calcio. Sono tanti, infatti, i club che stanno affrontando delle difficoltà quasi senza precedenti. Per questi molti presidente hanno deciso di cedere e di cambiare proprietà.

In tal senso tiene banco e mette in molti in apprensione la situazione del Brescia. Dopo la retrocessione del club in Serie C per i playout persi contro il Cosenza, infatti, Massimo Cellino ha deciso di mettere in vendita il club. L’ex proprietario del Cagliari, però, ha deciso di tornare sui suoi passi. Almeno momentaneamente. Ha, infatti, chiesto in via ufficiale il ripescaggio in Serie B ai danni della Reggina, dal momento che ritiene non attuabile il piano di rientro dal debito presentata dal club calabro.

Cellino blocca la vendita del Brescia

Nel caso in cui il suo ricorso dovesse essere accettato, infatti, il Brescia di Cellino sarebbe riammesso in Serie B, mentre a subire la retrocessione sarebbe ovviamente la Reggina. In attesa di questa decisione, dunque, il patron resta in sella. Se non dovesse avere i risultati auspicati, invece, la valutazione del club che ne viene fatta, secondo il Giornale di Brescia, è pari a circa 15 milioni per la sola rosa.