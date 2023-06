Calciomercato, Juve bruciata: vola da Gasperini!

L’Atalanta prova a bruciare la Juventus sul tempo. Le due squadre sono sullo stesso giocatore, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato è alle porte. Tra poco meno di due settimane si alzerà ufficialmente il sipario sulla sessione estiva delle trattative, ma qualcosa già bolle in pentola.

Per alcuni colpi infatti bisogna anticipare i tempi, specie se si tratta di un profilo che può rappresentare un’occasione per diverse squadre. Non è un caso dunque che Juventus e Atalanta abbiano avuto la stessa idea.

Spesso le retrocesse rappresentano un’occasione non da poco per fare qualche colpo interessante a un prezzo più basso rispetto agli standard.

Chi scende in Serie B è spesso costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi migliori, per questioni di volontà del ragazzo e di bisogno di introiti. Ecco così che lo Spezia, che ha perso lo spareggio salvezza contro l’Hellas Verona, presenta alcune opportunità da non farsi scappare.

Juventus e Atalanta guardano in casa Spezia

È il caso di Emil Alfons Holm, esterno che ha fatto le fortune di Luca Gotti e Leonardo Semplici, almeno fino a quando è stato a disposizione.

Lo svedese infatti ha sofferto di problemi di pubalgia che lo hanno costretto a operarsi. Una tegola non da poco per i liguri, che hanno perso uno degli esterni che stava, a suon di prestazioni, aiutando la squadra ad ottenere la salvezza. Non a caso, tra gli acciacchi del nativo di Goteborg e quelli di Nzola, il vantaggio sull’Hellas Verona è andato riducendosi fino a sparire.

Solo due le vittorie in 16 giornate per lo Spezia dopo il ko di Holm, a riprova di quanto l’esterno fosse importante nell’economia della squadra.

Le sue prestazioni hanno attirato gli occhi proprio di Juventus e Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli orobici hanno tutta l’intenzione di accelerare i tempi.

C’è un varco aperto infatti dal fatto che la Vecchia Signora è a corto di liquidità. Inoltre Gasperini ha sempre bisogno di esterni.

Zappacosta e Maehle hanno fatto bene, ma i tempi di Gosens e Hateboer (spesso ko per infortuni) sembrano lontani.

Ecco dunque che Holm può rappresentare un buon profilo per rinforzare il reparto, vista anche la bocciatura di Soppy, il cui futuro è tutto da decifrare.

L’operazione, vista la retrocessione dello Spezia, può essere fattibile intorno ai 5 milioni. Con Gasperini il ragazzo potrebbe fare un ulteriore salto di qualità nel ruolo, andando a fornire una buona alternativa sulla fascia destra.