Zaniolo torna in Serie A: colpo a sorpresa

Nicolò Zaniolo sembra essere ormai prossimo al ritorno in Serie A. Un club ha rotto gli indugi e sembra essere pronto a regalare il colpo ai propri tifosi.

Dopo sei mesi trascorsi al Galatasaray, nelle prossime settimane per Zaniolo potrebbero aprirsi le porte della nostra Serie A. Il calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare a giocare nel nostro campionato ed ora l’occasione sembra essere arrivata.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, un club di Serie A ha deciso di rompere gli indugi e regalarsi il colpo Zaniolo in questo calciomercato. Si tratta di un affare destinato a concludersi in poco tempo soprattutto in caso di aperture da parte delle parti.

Calciomercato: ritorna Zaniolo, ecco con chi firma

L’esperienza in Turchia è andata sicuramente molto bene per Zaniolo. L’ex Roma è riuscito a ritrovare una certa continuità e conquistare la maglia della Nazionale. Ora forse per lui arriva la parte più complicata: riprovare in una grande squadra e cercare di non sbagliare o magari ritornare in Italia e ripartire da un club che gli consente di giocare sempre e soprattutto di esprimersi ai suoi livelli.

Al momento nessuna decisione è stata presa, ma nelle ultime ore la seconda ipotesi sembra prendere piede. La Fiorentina, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per valutare il possibile colpo Zaniolo in questo calciomercato. Nessuna chiusura a priori, ma prima ci deve essere l’apertura ad un prestito da parte del Galatasaray e poi le cose potrebbero entrare davvero nel vivo.

La Viola per l’ex Roma potrebbe rappresentare il giusto passo per continuare il percorso iniziato a gennaio. Resta da capire la sua volontà di sposare questo progetto e soprattutto se non ci saranno inserimenti di big. Fra tutte la Juventus, che non ha mai perso l’idea di puntare su Zaniolo in questo calciomercato soprattutto dopo la partenza di Di Maria.

Mercato: la Fiorentina spinge per Zaniolo

Ad oggi l’unica squadra che avrebbe mosso passi concreti per Zaniolo in ottica calciomercato estivo sarebbe proprio la Fiorentina. Le condizioni economiche della Viola naturalmente non consentirebbero questo trasferimento a cifre esagerate e quindi si parla di un possibile prestito da parte del Galatasaray per la fumata bianca.

Per il momento la Fiorentina ha fatto un semplice passo vedremo se in futuro ci saranno altri passi avanti in questa trattativa oppure no. Sicuramente stiamo parlando di una opportunità importante e vedremo cosa succederà in futuro.