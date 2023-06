Ivana Icardi sfida Wanda Nara: selfie in lingerie

Cognate contro. Ivana Icardi lancia il guanto di sfida alla cognata Wanda Nara: bollente selfie in lingerie

La rivalità tra nuora e suocera è proverbiale. Del resto, entrambe si contendono il cuore dello stesso uomo (partner e figlio) per il quale vogliono essere la vera donna della sua vita.

Non sono da meno le cognate. Basti pensare a quelle ‘reali’, nel senso di coronate: Kate Middleton e Meghan Markle, consorti rispettivamente del Principe William e di suo fratello minore Harry, che non si piacciono al punto tale da non risparmiarsi reciprocamente punzecchiature e piccoli dispetti.

Ma di cognate che non si sopportano ne è pieno anche il mondo reale e quello virtuale dei social network. Ne ha dato ulteriore prova Ivana Icardi, sorella minore dell’ex attaccante nerazzurro, in prestito dal Paris Saint-Germain al Galatasaray con il quale ha dominato il campionato turco.

Ebbene, i rapporti della showgirl e influencer argentina con il famoso fratello non sono idilliaci mentre quelli con la cognata, la procace e provocante Wanda Nara, sono inesistenti. Eppure, Ivana Icardi ha pensato di sfidare la cognata sul suo terreno preferito postando sul suo profilo Instagram un bollente selfie in lingerie.

Ivana Icardi, selfie in lingerie: un inno alla body positivity

Tuttavia, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, Ivana Icardi non ha pubblicato il selfie in lingerie, che potere ammirare qui sotto, per strappare alla cognata il titolo di più sexy della famiglia Icardi e dei social network. Per vanità ed egocentrismo, quindi…

No, il suo intento è molto più nobile. Il selfie in lingerie, infatti, non esalta solo il suo giunonico seno, che non ha nulla da invidiare a quello di Wandita, e non mostra solo l’intrigante tatuaggio, la testa di un leone, che campeggia su una coscia ma mette impietosamente a nudo (è proprio il caso di dirlo) anche i suoi inestetismi.

Ivana non ha utilizzato filtri per il suo selfie e lo ha fatto per un lanciare un messaggio alle donne: accettate il vostro corpo così com’è. Certo, potete anche provare a migliorarvi fisicamente ma se non ci riuscite, pazienza, non è la fine la del mondo.

Del resto, la stessa Ivana, come si legge nella lunga didascalia a corredo, ha accettato il suo corpo. Una consapevolezza che ha acquisito dopo l’esperienza della maternità quando, nonostante i sacrifici a tavola e le sessioni di allenamento, aveva la pancia e la cellulite non andava via così come le smagliature e la ritenzione idrica.

E’, dunque, un vero e proprio inno alla ‘body positivity‘ il selfie in lingerie della sorellina dell’ex bomber dell’Inter che chiosa la relativa didascalia con una considerazione impossibile da non condividere: “Non c’è nessuno perfetto. Non c’è. Siamo umani“. Lapidaria, ma sacrosanta verità.