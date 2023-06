Lady Cassano lo fa di nuovo: lato b da urlo

Carolina Marcialis, Lady Cassano, non perde le buone abitudini. Al suo risveglio, ogni mattina, ci mostra un lato B da impazzire.

Mamma e moglie sempre affettuosa e dolcissima, ma anche super sportiva con un fisico scultoreo: Lady Cassano è di una bellezza che non può passare certo inosservata. Abile giocatrice di pallanuoto, seppur per una scelta di vita lontana dai fasti di una carriera che poteva riservarle ben altre soddisfazioni, la consorte ligure dell’ex stella di Roma, Parma e Sampdoria, ha compiuto un percorso preciso di cui non si è mai pentita.

Compagna devota di “Fantantonio” durante tutta la sua carriera, Carolina, alla nascita dei figli, Christopher e Lionel, ha deciso di sospendere la sua brillante attività agonistica in piscina, per poi riprenderla in formazioni locali non di primissimo piano, per rimanere vicino alla famiglia.

Ci sono donne innamoratissime che fanno la fortuna di un uomo e Antonio Cassano sa bene di essere stato baciato dalla Dea Bendata con Carolina Marcialis. La ligure classe ’91 gli ha fatto mettere la testa a posto, lo ha sostenuto quando ha deciso di chiudere con il calcio, è capace di plasmare il suo carattere burrascoso, anche se i bene informati dicono che anche lei abbia la sua personalità “niente male”.

Carolina Marcialis e il suo lato B: al risveglio Lady Cassano è uno spettacolo

La Marcialis non ha mai smesso di curare il suo fisico e di fare attività sportiva, anche quando il ruolo di madre a tempo pieno l’ha tenuta lontana dagli allenamenti e dalle gare. E poi Carolina ama mostrarsi: ma lo fa con eleganza, con sobrietà, senza mai trascendere nella volgarità.

Popolarissima sui social, l’atleta ligure è apprezzata anche per il fisico asciuttissimo e per un lato B e un lato A che non possono certo essere definiti “normali”. Curatissima, viso angelico, Carolina è la dimostrazione che prima di essere madre, moglie e in questo caso atleta, sei anche donna. Per questa ragione ti vuoi bene, ami te stessa e non ti lasci mai andare.

Nel tempo, tante aziende, soprattutto di prodotti legati al fitness e alla salute si sono rivolte a lei. E così spesso la vediamo, sui social, alle prese con la “sponsorizzazione” di linee salutistiche, mettendo quindi a disposizione di vari brand il suo fisico e la sua immagine di sportiva.

Carolina sa essere elegante e sexy e quando vuole sveste i panni della sportiva audace per indossare quelli della donna seducente, per la gioia di Antonio Cassano. Spesso la vediamo anche in abitini succinti, magari di allenamento, che mettono in mostra forme da favola. La Marcialis è sempre favolosa!