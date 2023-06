Maria Luisa Jacobelli da urlo: lo scatto social fa sognare

Maria Luisa Jacobelli lascia i fan di instagram senza fiato. Lo scatto fa sognare, la sua bellezza è da infarto. E’ favolosa.

Figlia d’arte, è nata con il giornalismo sportivo nel sangue. Suo padre è infatti uno dei cronisti più celebri dell’ultimo trentennio, ha diretto autorevoli testate, ha condotto programmi televisivi, ha lasciato decisamente la sua impronta in un mondo difficile e complesso.

Lei ha ereditato la sua bravura, la sua competenza, ma ha anche qualcosa in più. E guardandola bene si può capire a cosa ci riferiamo. Maria Luisa Jacobelli, avvenente e naturalmente anche brava giornalista del panorama Mediaset, fa letteralmente impazzire il popolo del web con le sue forme giunoniche.

Non si offenda il celebre padre Xavier, maestro nel suo mestiere, ma crediamo di non sbagliare affermando che il pubblico preferisce decisamente la figlia. Quando appare sui social, quando la vediamo in video, quando si ha la fortuna di ammirarla dal vivo in un evento mondano, ci fa battere forte il cuore e ci fa decisamente emozionare.

Diciamo pure che Madre Natura è stata decisamente benevola con la Jacobelli, donandole, oltre al talento, una bellezza davvero rara. E non si tratta solo di fisico e di curve, Maria Luisa non si fa mancare nulla nemmeno a lineamenti e portamento. Elegante, di classe, non passa certo inosservata. Di recente l’abbiamo ammirata nel suggestivo scenario di Ischia. In terra isolana, storicamente, si svolgono spesso eventi legati allo spettacolo, al cinema, alla comunicazione. In questo caso si trattava di assegnare un premio giornalistico. Indovinate chi se lo è aggiudicato?

Maria Luisa Jacobelli: gli scatti da Ischia fanno impazzire i fan

“Premio Journalist Talent 2023”: la Jacobelli ha sbaragliato la concorrenza e sui social non ha mancato di ringraziare quanti hanno voluto che questo riconoscimento fosse destinato a lei. Maria Luisa ne ha approfittato per godersi le bellezze di un’isola meravigliosa e sul suo profilo social non ha mancato di “mostrare le sue grazie” ai tanti followers che la seguono.

Tra bagni, esibizioni in costume e gite in barca, la Jacobelli ha di certo trascorso giornate indimenticabili. E anche noi nel vederla ci siamo emozionati, non c’è dubbio.

La trentenne ha posato anche come modella per un calendario sexy, qualche anno fa, oltre a prendere parte a una edizione di Temptation Island, nei panni della tentatrice. Maria Luisa può vantare oltre due milioni e 800 mila followers, che la rendono una delle autentiche celebrità della rete.

30 anni, è molto esigente in amore, e come non darle ragione visto che se lo può permettere, sembra essere single al momento dopo una lunga relazione con un imprenditore monegasco. La Jacobelli è la dimostrazione che il giornalismo televisivo ha certe regole che forse prima contavano molto meno. E la bellezza, la capacità di “bucare” lo schermo, sono fondamentali. La Jacobelli tutte queste doti le ha e dimostra ampiamente, lo si nota delle immagini social, quali sono le ragioni della sua popolarità. Eccola sfoderare da Ischia “tutto il suo repertorio”. Un lato A da infarto, come ne ce sono pochi. Che donna!