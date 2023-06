Melissa Satta, la mise è scollatissima: fan in delirio

Melissa Satta rimane sempre protagonista, si mostra ora in splendida forma con una vista mozzafiato da una delle città più artistiche d’Italia

La compagna di Matteo Berrettini vuole essere sempre al top, levando via qualche critica di troppo che sta arrivando negli ultimi giorni. Le sue ultime foto sui social sono destinate a far parlare e a infiammare i fan.

L’estate ha già una protagonista con largo anticipo. Melissa Satta è pronta a sfidare tutti, la showgirl vuole essere la dominatrice della scena e battere le sue colleghe. Il 2023 l’ha resa già ampiamente una star da prima pagina, prosegue la storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini e sono più innamorati che mai.

Sono diventati una coppia glamour, come dimostrato anche al festival di Cannes dove entrambi, elegantissimi, sono stati tra i più discussi. Le polemiche però non sono mancate negli ultimi periodi, le ultime foto di Melissa Satta sul suo profilo di Instagram avranno un po’ il potere di levigare il tutto.

L’ex velina è al centro delle polemiche per le sue partecipazioni in tv le sue foto. È stata co-conduttrice di una puntata del Gialappashow ma non ha convinto più di tanto, gli appassionati del programma su Tv 8 le hanno preferito Cristina Chiabotto e Federica Nargi. In più, ha fatto decisamente discutere quanto mostrato sui social con le foto da struccata e senza, infiammando così il dibattito. Ora, però, vuole decisamente calmare le acque: Melissa Satta a Firenze è da 110 e lode.

Melissa Satta, scollatura che entusiasma

La showgirl è così in piena forma, lo sfondo della città toscana è il contesto adatto per un abito di classe e una scollatura che entusiasma. Non è un caso come sia arrivata una pioggia di like e il commento di Berrettini, fra le tante foto degli ultimi periodi questa appena scattata potrebbe essere già una delle più virali per tutta l’estate.

Melissa Satta is on fire, conta circa cinque milioni di fan, Instagram è un terreno dove poter coltivare sogni e ambizioni. In molti hanno sottolineato anche l’eleganza dello scatto, senza dubbio a 37 anni può esprimersi in maniera più artistica affascinando ancora di più il pubblico. Quello che rimane dalla sua parte e tifa per Matteo Berrettini, sperando che il tennista possa tornare il prima possibile, confermandosi The Hammer con la racchetta in mano. Sempre che nel frattempo non arrivi qualche proposta di nozze a scombinare i piani.