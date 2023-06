Miretti porta l’esterno: via libera Juve

Dopo un’annata difficile in casa Juve si pensa al futuro. Il club bianconero vuole rinforzare la rosa a disposizione per Allegri

Sta prendendo forma la nuova Juve a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo un’annata molto complicata la squadra è pronta a ripartire e lo farà con tanti cambiamenti, sia tra i big che tra i calciatori di rilievo ‘minori’. La società ha le idee chiare in vista della prossima stagione.

Senza la qualificazione alla prossima Champions League la Juve dovrà in qualche modo ‘ridimensionare’. A partire da un monte ingaggi davvero eccessivo, in tutti i reparti. Il club lascerà andar via a parametro zero Di Maria e probabilmente Cuadrado mentre resta in bilico Adrien Rabiot.

Il club vorrebbe rinnovare il contratto al francese, ma il giocatore è ambito da diversi club europei e gradirebbe restare in Champions League.

La società è al lavoro per giovani italiani e con ingaggi non ritenuti esagerati. Basti pensare alle critiche per il rinnovo di Alex Sandro con il calciatore che ha esercitato la clausola a sua disposizione.

Ora la società è a caccia di esterni ed una delle priorità riguarda una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A. La Juve ha un’arma e questa è il giovane Fabio Miretti, una delle poche note liete nel corso dell’ultimo campionato.

Juve, spunta l’ipotesi scambio

Uno dei nomi accostati al club bianconero è senza dubbio il terzino di proprietà dell’Empoli Fabiano Parisi. Duttile, abile sia in fase difensiva che offensiva, Fabiano è cresciuto notevolmente nelle ultime settimane e in tanti club lo stanno monitorando.

La Juve vanta ottimi rapporti con l’Empoli e le parti potrebbero trovare presto un accordo. Con l’addio di Cuadrado e il futuro di Alex Sandro che resta un rebus Parisi è pronto a prendersi la fascia bianconera. L’Empoli, dal canto suo, avrebbe chiesto Miretti in prestito come parziale contropartita nella trattativa.

Se in precedenza la Juve aveva rifiutato tutte le richieste per il giovane centrocampista, questa non ha lasciato indifferente i bianconeri che sarebbe propensa all’acquisto. Miretti in prestito ed un lauto conguaglio sarebbe l’opzione migliore e la Juve è pronta al colpo in difesa.

Intanto sul giovane centrocampista c’è anche il Genoa ma l’offerta di prestito secco iniziale non ha convinto il club bianconero. Le trattative potrebbero decollare nelle prossime ore, Miretti all’Empoli e Parisi alla Juve sono operazioni quasi in dirittura d’arrivo.