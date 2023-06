Roma, il bomber che non ti aspetti: l’annuncio è ufficiale

Dopo il grave infortunio subito da Tammy Abraham, la Roma prosegue la caccia alla punta per la prossima stagione: c’è l’annuncio ufficiale

Lavori in corso. In vista della prossima stagione, la dirigenza della Roma – capitanata da Tiago Pinto – si è già messa all’opera chiudendo due colpi di spessore internazionale. Il riferimento, in tal senso, è ad Evan Ndicka e Houssem Aouar, che andranno a rinforzare rispettivamente la difesa ed il centrocampo di mister José Mourinho.

Davvero niente male, a maggior ragione considerando che entrambi sono sbarcati nella capitale a parametro zero. Per quanto concerne, invece, la permanenza o meno dello Special One sulla panchina giallorossa, i tifosi romanisti possono dormire sonni tranquilli. Nelle scorse è avvenuto un incontro tra il trainer di Setubal e il presidente dell’Al-Ahli, club che milita nel campionato saudita.

Nonostante una proposta economica faraonica, Mourinho ha ribadito la propria volontà di proseguire il percorso intrapreso con i Friedkin, provando ad alzare l’asticella nella prossima stagione. E gli arrivi di Ndicka ed Aouar di certo lo avranno reso contento, dato che si tratta di due pedine che sono in grado potenzialmente di aumentare in maniera notevole il livello della squadra. Ma Mourinho lo conosciamo tutti abbastanza bene e sappiamo quanto sia esigente in ambito di mercato.

Dopo aver sfiorato l’Europa League, nella mente dell’allenatore portoghese rimane la suggestione Scudetto. È quello probabilmente il vero traguardo a cui punta lo Special One, poiché vincerne uno a Roma significherebbe davvero lasciare il segno per sempre. Come accadde in passato al suo celebre collega Fabio Capello. Il classe ’63 non è abituato ad accontentarsi, lui vuole riscrivere la storia dovunque vada.

Ma affinché ciò possa accadere, è necessario gestire nel migliore dei modi le varie campagne acquisti, specialmente quella estiva. E ora Tiago Pinto è chiamato ad inserire all’interno della rosa un nuovo centravanti il più in fretta possibile. Questo per sopperire al grave infortunio subito da Tammy Abraham durante l’ultima giornata di campionato, con la punta inglese ex Chelsea che ne avrà minimo per sette/otto mesi.

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale sul centravanti

Da giorni circola l’ipotesi legata al ritorno di Gianluca Scamacca dal West Ham, giocatore che piace non poco alla Roma e a Mourinho. Tant’è che nelle scorse ore Tiago Pinto è volato a Londra per approfondire la questione, sperando che gli Hammers possano aprire ad un prestito con diritto di riscatto.

Ma quello dell’ex Sassuolo non è l’unico nome presente nella lista dei desideri del club capitolino. Un altro profilo che stuzzica la fantasia giallorossa è Mbala Nzola, attaccante di proprietà dello Spezia. La conferma dell’interesse della Roma è arrivata dal direttore sportivo dei liguri Eduardo Macia, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’: “È vero, la Roma è interessata a Nzola“.

Il centravanti angolano presenta un contratto in scadenza giugno 2026 e la sua valutazione si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Pare, inoltre, che Nzola sia finito nel radar della Fiorentina, con Vincenzo Italiano che lo ha già allenato ai tempi proprio dello Spezia. La Roma rimane alla finestra, ma ad oggi la priorità sembra essere Scamacca.