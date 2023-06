Salta un altro allenatore: ora il club è in crisi!

Accordo quasi raggiunto nelle scorse settimane, poi il brusco stop: la società è alla disperata ricerca di un tecnico

Il valzer degli allenatori continua in giro per l’Europa. Se in Italia il Napoli ha finalmente annunciato il nome di Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti, gli altri top club europei sono ancora intenti a studiare le possibili mosse da intraprendere.

Non è sempre facile intuire la giusta guida tecnica e, a volte, il semplice nome non basta per cominciare un ciclo di vittorie sia in patria che in Europa. Né tantomeno contano gli acquisti sulla carta fortissimi: lo sa benissimo il Paris Saint Germain che dopo due anni di Lionel Messi al massimo ha trionfato in Ligue 1 conquistando il titolo senza troppi problemi.

Il club in mano a Nasser Al Khelaifi ha detto basta alla politica economica a dir poco spendacciona degli scorsi anni dando inizio a un nuovo cammino. Il problema è che manca il nome dell’allenatore che prenda il posto del partente Christophe Galtier, ancora sotto contratto con i parigini ma che è impegnato in una lotta legale per liberarsi dal club.

Paris Saint Germain: niente Nagelsmann, situazione complicata

Nessuno vuole andare a Parigi, o meglio nessuno al momento intende avvicinarsi a una società solida economicamente ma fallace dal punto di vista organizzativo. Già perché l’idea di spendere milioni, se non miliardi, in giocatori sulla carta fortissimi potrebbe andare bene per trionfare in Ligue 1, ma non se si vuole competere con le grandi d’Europa che puntano tutto sul gioco. Al PSG manca il gioco, un’idea di calcio precisa e insostituibile.

Per questo, e altri, motivi la proprietà qatariota puntava su Julian Nagelsmann, tecnico giovanissimo ma con una idea di calcio molto precisa che ha ben sviluppato sia al Lipsia che al Bayern Monaco (prima di essere esonerato per motivi extra campo). Ebbene, dalla Francia quotidiani di punta come l’Equipe fanno ora retromarcia: non sarà Nagelsmann il nuovo tecnico dei capitolini per motivi a oggi poco noti.

Chi prenderà il posto di Galtier? Finora molti nomi sono stati sondati dalla proprietà. In lizza rimane Sergio Conceiçao che già dopo l’addio di Mauricio Pochettino era visto di buon occhio da Al Khelaifi. Oltre al portoghese, ci sarebbe l’ottimo profilo di Marcelo Gallardo che, in realtà, diverse fonti considerano già come nuovo allenatore dei rivali del Marsiglia, altra società rimasta senza panchina dopo l’improvviso addio di Igor Tudor.