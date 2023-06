Totti, basta Roma: cosa farà adesso

Niente più Totti e Roma, inteso sia come squadra che come città. Il futuro è in un’altra squadra, la fumata bianca sembrerebbe essere molto vicina

Totti e la Roma, un rapporto indissolubile e che non verrà mai cancellato. Ma che può finire, almeno nel presente. L’Ottave Re di Roma si è ritirato dal calcio giocato nel 2017, dopo 24 anni a tinte totalmente giallorosse, escluse le stagioni vissute nel settore giovanile del club capitolino.

Dall’esordio datato 28 marzo 1993 ne è passata di acqua sotto i ponti, e poi prima o poi sarebbe dovuto arrivare il ritiro. E dopo il calcio giocato, Francesco Totti e la Roma hanno proseguito insieme, restando legati per altri due anni, nei quali “il Pupone” ha rivestito dei compiti dirigenziali all’interno dell’organigramma presieduto da James Pallotta.

Dopo questa separazione il successivo proprietario, Dan Friedkin, non ha avuto modo di riportare Totti nella Roma. Ma nonostante tutto, questo grande amore che va ben al di là del calcio rimarrà per sempre, con Francesco che è stata l’ultima, grande bandiera del calcio italiano. Allora cos’è che sembra essere sul punto di finire?

Potrebbe essere questione di settimane prima che la cosa avvenga e che possa essere data l’ufficialità di quella che sarebbe una operazione che sicuramente non mancherebbe di far “gracchiare” le tante radio a tema giallorosso che costellano l’Urbe.

Totti jr e la Roma, l’addio è vicino

Perché c’è un altro esponente della illustre famiglia del 10 giallorosso che potrebbe cambiare maglia. Si tratta di Cristian Totti, che da anni milita all’interno dei ranghi dei giovani della Roma.

Nella stagione 2023/2024 il quasi maggiorenne Cristian Totti potrebbe infatti cambiare maglia, ma non Regione. A cercarlo è il Frosinone, neopromosso in Serie A e che al contempo è anche impegnato nel reperire il suo prossimo allenatore.

Con Fabio Grosso, artefice del ritorno nel massimo campionato dei ciociari, c’è stato infatti un divorzio consensuale proprio nel corso degli ultimi giorni. Ad ogni modo il figlio di Francesco Totti lascerebbe la Roma con quasi relativa certezza non per rinforzare i ranghi della prima squadra del Frosinone, bensì per essere accorpato alla compagine primavera dei gialloblu. La squadra dei giovani Primavera ha fatto benissimo nel corso delle ultime stagioni.

E questa potrebbe essere la piazza ideale per puntare magari anche ad esordire in Serie A, con il diciassettenne Cristian che sente sempre più vicino questo traguardo.

A Frosinone c’è la tranquillità giusta per iniziare un importante percorso tra i grandi, basti pensare ad alcuni felici precedenti che riguardano ad esempio Alessio Zerbin, campione d’Italia con il Napoli e Samuele Mulattieri, punta in prestito dall’Inter che con i suoi gol è risultato decisivo per la promozione del Frosinone ottenuta nel corso dell’ultima stagione.