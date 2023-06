Altro che Milan, Ziyech va da Allegri: colpo di scena

Il Milan segue da tempo Hakim Ziyech ma il giocatore è ad un passo dalla firma con un altro club: Allegri può sorridere

Il Milan sta cercando di ricompattarsi dopo i rumorosissimi addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno scatenato un forte dibattito sui social tra i tifosi rossoneri. La gestione del mercato è passata nelle mani di Giorgio Furlani, che ha assunto il ruolo di amministratore delegato del club milanese a novembre 2022, prendendo il posto di Gazidis.

Furlani è affiancato da Geoffrey Moncada, capo dello scouting del Milan, che ha già messo la firma su alcuni grandi colpi del Diavolo come Kalulu e Tomori.

Il Milan ha certamente bisogno di rinforzare la rosa, dato che è atteso da una stagione particolarmente impegnativa che lo vedrà di nuovo protagonista anche in Champions League.

Gli acquisti dello scorso anno non hanno dato i benefici sperati (la più grande delusione, almeno finora, è senz’altro De Ketelaere) e forse è anche questo aspetto che ha portato all’esonero di Maldini e Massara.

In questo mercato estivo non si può sbagliare, in modo da regalare a mister Pioli delle pedine che possano davvero far fare al Milan il salto di qualità.

Milan, niente da fare per Ziyech: ha scelto Allegri

Tra i principali obiettivi dei rossoneri c’è da tempo Hakim Ziyech, talentuoso centrocampista e attaccante marocchino che ha fatto vedere tutte le sue qualità anche nell’ultimo Mondiale in Qatar, dove si è classificato al quarto posto con la sua Nazionale.

L’ultima stagione al Chelsea è stata davvero complicata per Ziyech: il giocatore stava per lasciare i Blues già a gennaio, quando saltò all’ultimo il trasferimento al PSG.

Il suo contratto con i londinesi scade nel 2025 ma il Chelsea vuole disfarsene, pertanto con 20-25 milioni l’affare andrebbe in porto. Tuttavia, stando agli ultimi rumors sembra proprio che Ziyech rimarrà un sogno per il Milan.

L’esterno marocchino è infatti ad un passo dall’accettare la sontuosa offerta dell’Al-Nassr, lo stesso club in cui milita Cristiano Ronaldo.

Il team saudita sarebbe pronto a soddisfare le richieste del Chelsea, ricoprendo d’oro Ziyech come già fatto con CR7 e altri giocatori arrivati in Arabia negli ultimi tempi.

L’ex Ajax potrebbe trovare come allenatore Massimiliano Allegri, dato che continuano ad arrivare voci insistenti sulla maxi offerta (ancora esistente) per l’attuale allenatore della Juve.

Il tecnico toscano starebbe ancora riflettendo sulla proposta fatta dal club: per Allegri è sempre pronto un triennale da 20 milioni di euro a stagione.