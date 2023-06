Giuntoli vuole la Juve: la mossa che avvantaggia i bianconeri

Giuntoli non vuole più aspettare per il via libera di De Laurentiis al trasferimento alla Juventus. Ecco cosa potrebbe succedere a giorni

Ancora non si sblocca il caso Giuntoli. Da mesi si parla del suo trasferimento alla Juventus, dove assumerà la carica di direttore sportivo dopo il terremoto che ha travolto la vecchia dirigenza bianconera. Eppure, quando siamo ormai a fine giugno ancora non si avvertono passi avanti nella trattativa. Resistenze che arrivano sia da Torino che, ovviamente da Napoli, dato che De Laurentiis non è disposto a fare sconti ai rivali bianconeri.

Il problema è innanzitutto il contratto del ds dei partenopei, che va in scadenza solo nel 2024. Ciò significa che, a meno che Giuntoli non decida di licenziarsi e rescindere unilateralmente l’accordo, con relative penali, dovrà passare un altro anno al Napoli.

Dall’altro lato la Juve osserva, ma si fa anche due conti in tasca. Le voci di un veto di Allegri al ds toscano (smentite però dall’allenatore) fanno pensare che anche a Torino non tutti siano convinti dell’arrivo del nuovo dirigente.

Nel frattempo, infatti, i bianconeri si sono tutelati con una soluzione interna, assegnando il ruolo in via temporanea a Giovanni Manna, il direttore sportivo della Juve Next Gen. Un nome che sappiamo piacere non poco all’interno dell’ambiente juventino ma anche a diversi tifosi, e che in caso di necessità potrebbe diventare definitivo.

Anche perché, nel frattempo, Claudio Chiellini è tornato dall’esperienza al Pisa per dirigere proprio la seconda squadra bianconera. Il posto di Giuntoli si complica, e adesso sta all’attuale dirigente del Napoli trovare un modo per sbloccare la situazione, se davvero vuole anche lui la Juventus.

La mossa di Giuntoli per arrivare (finalmente) alla Juve

La situazione, nel frattempo, è cambiata al Napoli, con De Laurentiis che ha trovato in Rudi Garcia l’erede di Luciano Spalletti. Risolto questo punto cruciale, ora il presidente dei partenopei può concentrarsi sulla situazione del suo direttore sportivo. Ben consapevole che avrebbero poco senso trattenerlo contro voglia per un anno, pagandolo per stare ai margini del club, solo per danneggiare la Juventus. E questo, Giuntoli lo sa, e nei prossimi prepara la sua mossa decisiva.

Nei mesi scorsi, ha già comunicato al patron la volontà di andarsene, quindi ormai le carte sono sul tavolo. Adesso, il dirigente azzurro si attende una convocazione nella sede della società nel giro di pochi giorni per discutere della sua situazione, come ha scritto ‘La Gazzetta dello Sport’. Giuntoli si aspetta di ricevere da De Laurentiis un’offerta che preveda la risoluzione immediata del suo contratto, così da poter chiudere l’esperienza al Napoli e passare finalmente in bianconero.