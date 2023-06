Inter, un altro big può partire: c’è l’ammissione ufficiale

Tanti nomi in entrata ma anche tanti nomi in uscita per l’Inter: la confessione è arrivata direttamente dal calciatore

Periodo di grande rivoluzione per l’Inter. Dopo la finale di Champions League sfumata per un pelo, il club di Zhang sembra avere tutte le intenzioni di aprire un nuovo ciclo vincente, sia in Italia che in Europa.

Per riuscire nel proprio intento, la società meneghina avrà però la necessità di costruire una squadra all’altezza. Anche a costo di sacrificare qualche pezzo da novanta protagonista degli ultimi anni.

Simone Inzaghi dovrà necessariamente mettersi l’anima in pace. Anche se i soldi arrivati da questa stagione superano i 100 milioni, l’Inter potrebbe fare una o due cessioni illustri. Qualche ‘sacrificio’ sarebbe pressoché certo di fronte a offerte irrinunciabili.

Riassumendo: nessuno è incedibile in casa Inter, a patto che il club intenzionato all’acquisto bussi alle porte di Appiano Gentile munito di una proposta fuori mercato. La sessione estiva aprirà i battenti il prossimo primo luglio, ma ci sono alcune trattative che sembrano calde già ora.

Calciomercato Inter, un big ai saluti: il calciatore ha confessato

Diversi tesserati nerazzurri fanno già gola a numerose squadre. Tra questi sicuramente Denzel Dumfires che tanto bene ha fatto al Mondiale e nel finale dell’annata da poco conclusa. L’olandese è finito nel mirino di molti club importanti. Alcuni considerano l’ex Psv, che ha da poco compiuto 27 anni, come uno degli esterni destri migliori in circolazione.

A parlare del suo futuro è stato proprio il calciatore nerazzurro, da contratto è legato all’Inter fino al 2025, che non ha chiuso le porte a nessuna possibilità. “Sono orgoglioso di giocare all’Inter – ha detto l’ex PSV che ha anche ammesso che il calciomercato offre infinite possibilità – ma sappiamo anche quanto nel calcio tutto può succedere, perciò staremo a vedere“.

Questo è ciò che ha dichiarato Dumfries ai microfoni di Sky Sport. Insomma, l’olandese si vede ancora all’Inter ma senza partire prevenuto nei confronti di chissà quale opportunità. Il calciatore tra l’altro ha da poco anche cambiato procura, sarà infatti l’agenzia Wesserman a curare gli interessi del calciatore da ora in poi. Chissà che questo non possa essere un chiaro segnale circa il suo futuro, solo il tempo potrà dare una risposta. Comunque l’Inter vuole almeno 30-35 milioni di euro per il cartellino di Dumfries, con l’erede già designato da mesi: ovvero Buchanan del Brugge.