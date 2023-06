Juve, alla fine resta senza panchina: finale choc

Il mondo Juve è in attesa di avere ulteriore conferme circa il prossimo allenatore: uno dei nomi più acclamati rimarrà senza panchina

La Juventus è immersa in una profonda fase di ristrutturazione sebbene sulla carta abbia confermato l’attuale guida tecnica Massimiliano Allegri, legato alla Vecchia Signora da altri due anni di contratto.

Il problema è piuttosto il clima che si respira a Torino con una grande fetta della tifoseria che per così dire non ha mai tollerato l’atteggiamento del livornese pur riconoscendone il valore.

Andando a guardare il rendimento di alcuni calciatori, come ad esempio quello di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i due gioielli della rosa, si capisce il perché: ai comandi di Allegri entrambi hanno praticamente dimezzato il loro valore di mercato.

Non è tutta colpa del tecnico, ma il suo gioco è spesso ritenuto non adatto per valorizzare giocatori offensivi.

Ma la società sembra essersi convinta, Allegri rimarrà in panchina e avrà ancora più compiti trasformandosi di fatto in un manager all’inglese.

Nel frattempo, un grande ex bianconero che era stato accostato alla Juventus rimarrà clamorosamente senza panchina. Anche quest’anno…

Juventus, un grande ex rimane senza panchina

A volte il destino è davvero beffardo il destino: hai vinto ben tre Champions League in panchina ma al momento ti ritrovi senza squadra. Sembra essere l’attuale situazione di Zinedine Zidane, vincitore di tre Champions col Real Madrid ma che da un anno abbondante si ritrova senza squadra. Per sua volontà poiché non mancano le offerte, come quella della Juventus che avrebbe più volte corteggiato il suo grande ex fantasista.

Zidane sembra convinto di volersi prendere un altro anno sabbatico in vista del grande ritorno. Lo riporta il Mundo Deportivo secondo il quale l’ex Pallone d’oro francese avrebbe valutato sia l’opzione Juve che quella Paris Saint Germain declinando successivamente entrambe le offerte per motivi diversi: economici (la Juve), tecnico-tattici e di cuore, essendo nato e tifoso dei rivali del Marsiglia (il PSG).

Il quotidiano spagnolo riporta che il vero obiettivo di Zidane è la panchina della Nazionale francese, in questo momento nelle salde mani di Didier Deschamps.

L’ex fantasista del Real Madrid vorrebbe prendere il suo posto, ma dovrà attendere la conclusione del suo contratto che scadrà nel 2026, a meno che la Francia fallisca il prossimo Europeo di Germania 2024, considerato cruciale per la Federazione. In quel caso sarebbe il primo indiziato a prendere il posto dell’ex compagno della nazionale.