Lady Dybala fa impazzire i fan: lo scatto è provocante

La fidanzata dell’attaccante della Roma Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha postato uno scatto alquanto provocante sul suo profilo Instagram

Il fulcro del progetto Roma si chiama Paulo Dybala e su questo non c’è alcun dubbio. La Joya ha rappresentato il fiore all’occhiello della scarsa campagna acquisti estiva della ‘Magica’, dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus targata Massimiliano Allegri. E quando esiste la possibilità di prendere a parametro zero uno come Dybala, bisogna quantomeno pensarci.

Mourinho ci ha pensato eccome, anzi si è mosso in prima persona per cercare di convincere l’attaccante argentino a dare il proprio contributo alla causa giallorosso. E alla fine ce l’ha fatta. D’altronde, dire di no allo Special One, dotato di grande carisma e fascino (oltre che maestria nella comunicazione), è estremamente complicato.

Inoltre, i Friedkin sono molto ambiziosi, tant’è che hanno dato vita ad un percorso che ha come finalità quella di conquistare più trofei possibili. E chi meglio di Mourinho per raggiungere la vetta. Di questo Dybala è assolutamente consapevole, motivo per cui ha deciso di affidare il suo futuro all’esperienza incredibile del trainer portoghese. Ad ogni modo, non si placano le voci relative ad un’eventuale partenza della Joya.

In tal senso, spaventano parecchio le due clausole rescissorie presenti nell’accordo scritto del classe ’93, il quale compirà 30 anni il prossimo 15 novembre. Una è valida per l’estero e la cifra ammonta a ‘soli’ 12 milioni di euro, una somma di denaro decisamente irrisoria per le varie big europee. Un po’ più alta, invece, la clausola valida per l’Italia: 20 milioni di euro.

I tifosi, dal canto loro, temono che il Campione del Mondo possa abbandonare la nave, ma finché Mourinho rimarrà sulla panchina romanista sarà più molto più probabile il contrario. Ora Dybala non ci pensa e si gode le sue vacanze a Miami con la splendida fidanzata Oriana Sabatini. La vita sentimentale della coppia in questione sembra andare davvero a gonfie vele.

Oriana Sabatini, il selfie della fidanzata di Dybala è bollente

Per chi non lo sapesse, Oriana Sabatini è nata il 19 aprile del 1996 e fin da giovane si è fatta strada nel mondo della moda sin da giovane. In più, vanta dei natali molto famosi: il padre Osvaldo è un ex attore ed imprenditore molto celebre in Sudamerica, mentre la madre Catherine Fulop è un’attrice e modella venezuelana.

E non finisce qui, perché sua zia è l’ex campionessa di tennis degli anni Novanta Gabriela. Insomma, una famiglia a dir poco speciale e particolarmente talentuosa. Tra l’altro, la compagna di Dybala è seguitissima sui social, Instagram specialmente. Su tale piattaforma, infatti, conta ben sei milioni di followers e di frequente posta selfie che ritraggono il suo fisico a dir poco mozzafiato.

Qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato un’immagine scattata davanti allo specchio, con un top nero di pelle alquanto provocante. I suoi numerosi fan, neanche a dirlo, si sono scatenati nei commenti. Paulo Dybala di certo non se la passa affatto male.