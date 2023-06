Regalo Champions dalla Juve: Sarri ha deciso

20La Lazio è pronta a prendersi la scena del calciomercato. Tra entrate e uscite, infatti, per il club capitolino saranno settimane infuocate

Per quanto riguarda le cessioni, sono molti i nodi da sciogliere in quel di Formello. I casi più spinosi riguardano ovviamente i due perni del centrocampo, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il serbo, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, non ha intenzione di rinnovare, con la Lazio pronta a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero tra soli dodici mesi.

Situazione un po’ diversa quella di Luis Alberto. Nonostante il forte corteggiamento dell’Al-Duhail, che ha messo sul piatto un contratto da 8 milioni a stagione per cinque anni, lo spagnolo sembra intenzionato a proseguire la propria carriera nella capitale.

A tal proposito, nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con il presidente Lotito per arrivare al rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2025. Da sistemare, ovviamente, anche il reparto difensivo, che potrebbe veder andare via un tassello importante.

Stiamo parlando di Manuel Lazzari che, dopo una prima parte di stagione da protagonista, ha trovato sempre meno spazio nella seconda. Maurizio Sarri non si opporrebbe di fronte ad una cessione, con l’Inter che nel corso dell’estate può avviare i contatti visto il gradimento di Simone Inzaghi.

Da definire c’è anche il discorso legato a Luca Pellegrini, arrivato dalla Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni.

I biancocelesti cercheranno di trattenerlo, proponendo un nuovo prestito oppure cercando di abbassare le pretese dei bianconeri. Per quanto riguarda il reparto difensivo, un calciatore è stato offerto da pochi giorni al club romano. Maurizio Sarri, dopo diverse valutazioni, pare aver preso la sua decisione.

Cuadradro via dalla Juventus, proposto alla Lazio: la decisione di Sarri

La Lazio, soprattutto in caso di partenza di Manuel Lazzari, potrebbe decidere a aggiungere un nuovi innesto nel reparto difensivo. A tal proposito, il calciatore offerto ai biancocelesti negli ultimi giorni è Juan Cuadrado, colombiano classe 1988.

Il colombiano non rinnoverà il contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno, e questo lo rende appetibile a molti club.

Dopo una prima valutazione, però, Maurizio Sarri sembra aver preso la decisione definitiva. Il tecnico toscano pare non essere interessato al profilo del colombiano, sia per questioni anagrafiche che tattiche.

Nonostante lo abbia già allenato durante la permanenza alla Juventus, Sarri per quel ruolo preferirebbe l’acquisto di un calciatore più difensivo, mentre Cuadrado spesso e volentieri predilige avanzare. Salvo clamorose sorprese, quindi, l’acquisto del classe 1988 – nel mirino del Fenerbahce – non dovrebbe concretizzarsi.

La cosa certa è che l’avventura di Cuadrado in bianconero è giunta ai titoli di coda dopo ben otto anni. Il classe 1988 è in attesa di nuove proposte per continuare la propria carriera, con diverse squadre in Italia e in Europa pronte a fare sul serio. Le prossime settimane saranno decisive.