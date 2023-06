Serie A, salta un’altra panchina: esonerato il tecnico, arriva il sostituto

In Serie A c’è una svolta improvvisa per quanto riguarda un allenatore. A sorpresa, infatti, è stato esonerato dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso ed ora è già stato individuato quello che sarà il suo erede. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Da sempre il rapporto tra le società italiane ed i propri allenatore è complesso da portare avanti. Talvolta, come nel caso qui in esame, anche dopo gli eccellenti risultati raggiunti insieme dopo una stagione come quella appena trascorsa. Così oggi, in maniera del tutto sorprendente, è arrivata la decisione praticamente in maniera ufficiale. Le strade del tecnico e del club si separano, con la notizia che ha spiazzato ed in maniera importante tanto i tifosi quanto gli addetti ai lavori. In tal senso, è stato già individuato anche il suo sostituto sulla panchina. Si attendono ovviamente sviluppi adesso.

Serie A, esonerato l’allenatore

Sono state straordinarie per il club le ultime due stagioni ma ora è arrivata, in maniera del tutto sorprendente, la separazione tra le parti. Nessuno se lo aspettava, ancor di più tenendo conto che l’inizio della prossima annata, tra ritiro e pianificazione, è praticamente alle porte. Ed ora bisognerà programmare in fretta e furia per adattare la squadra alle esigenze del nuovo tecnico.

Il Lecce e Marco Baroni, infatti, si separano. La notizia era nell’aria da qualche ora ed adesso è diventata ufficiale. Il tecnico, infatti, non ha accettato il rinnovo annuale proposto dal club, con tanto di adeguamento di stipendio. Come annunciato dalla società pugliese con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il rapporto si è interrotto in serenità, con la decisione che è stata condivisa dalle parti in causa. Ora, ovviamente, va individuato un suo sostituto ed in tal senso la società non si è fatta trovare impreparata.

Baroni saluta il Lecce, scelto il sostituto

Sono stati, infatti, già avviati i contatti con Roberto D’Aversa, che dunque è il candidato numero uno per raccogliere questa pesante eredità. Insieme, infatti, il Lecce e Marco Baroni hanno raggiunto la promozione in Serie A e poi una salvezza conquistata proponendo un gran calcio e senza mai essere realmente in pericolo in chiave salvezza. L’ex allenatore delle giovanili della Juventus è in contatto con l’Hellas Verona.