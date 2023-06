Serie A, colpo dall’Udinese: si sblocca grazie alla cessione, Inter beffata

Il calciomercato di Serie A sta iniziando a muovere i primi ed importanti tasselli in vista di quest’estate. I club italiani stanno infatti lavorando per rinforzarsi al meglio per la stagione che verrà, con l’obiettivo di andare -ovviamente- di andare a migliorare i risultati ottenuta in questa. Di solito, visti i prezzi che circolano, le squadre italiane vanno a fare mercato soprattutto all’estero, ma quella di quest’anno è una sessione particolare, e non a caso si pronosticano diversi movimenti interni, come dimostrato anche dalle ultime indiscrezioni.

Stando a queste notizie, infatti, un club di Serie A sarebbe ad un passo dal chiudere per l’arrivo del giocatore dell’Udinese in questo calciomercato, beffando sul tempo la concorrenza dell’Inter che da tempo era sulle tracce di questo profilo.

Calciomercato Serie A, beffata l’Inter: colpo dall’Udinese

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato di un club di Serie A, che in queste ore si è dimostrato essere particolarmente attivo sul fronte colpo in entrata. Dopo l’ultima, comunque positiva, stagione, il club ha deciso di premiare il proprio allenatore andando a rinforzargli la rosa quest’estate per puntare a migliorare i risultati ottenuti l’anno scorso e provare a sognare qualcosa di più rispetto alle solite ambizioni della squadra.

Ed ecco che la lista della dirigenza si è riempita giorno dopo giorno, in queste settimane, di nomi importanti ed anche di un certo blasone, che oltre ad alzare -eventualmente- l’asticella della qualità in rosa potrebbero anche far sognare in grande la piazza. Dal dire al fare, però, c’è differenza, ma a quanto pare il club non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative della sua gente e del mister, come dimostra anche il fatto che presto potrebbe essere battuta la concorrenza addirittura dell’Inter per un giocatore dell’Udinese.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, il Torino di Ivan Juric starebbe seriamente pensando di soffiare Rodrigo Becao ai nerazzurri in questo calciomercato, visto che il difensore brasiliano è stato indicato dall’area tecnica come il perfetto profilo col quale andare a rinforzare la retroguardia granata.

Calciomercato Torino: Becao in granata solo in caso di una cessione

Il Torino ha dunque messo gli occhi su Rodrigo Becao per questo calciomercato, ma l’arrivo in granata del difensore dell’Udinese è legato ad un’altra operazione del club di Urbaino Cairo. Stando infatti a quanto riportato sempre da Tuttosport, il ds Vagnati sarebbe pronto a trattare col club friulano per Becao solo nel momento in cui dovesse lasciare la città della Mole Peer Schuurs.

Il difensore olandese è infatti desiderio di mercato di tantissime squadre, e trattenerlo a Torino, viste le richiesta, sarà complicatissimo. Per questo motivo i granata hanno iniziato a lavorare in anticipo individuando in Becao, per l’appunto, il difensore ideale col quale andare a sostituire Schuurs che, ironia della sorte, potrebbe finire proprio all’Inter.

Torino-Becao: ecco quanto vuole l’Udinese

L’Udinese chiede almeno 10 milioni di euro per cedere Rodrigo Becao in questo calciomercato. Il Torino, però, stando a quanto riportato da Tuttosport, non ha intenzione di spingersi oltre i 5, anche il difensore brasiliano è in scadenza con i bianconeri nel giugno 2024.