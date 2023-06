Cinquanta milioni se accetta la Juve: l’affare è doppio

La Juventus ha svariati obiettivi in vista della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri puntano a potenziare anche la fascia destra con un nome intrigante dal Real Madrid che scatenerebbe un effetto domino milionario

L’epilogo della stagione della Juventus non è stato di certo quello sperato alla vigilia di un’annata, che teoricamente avrebbe dovuto vedere i bianconeri in lotta anche per il titolo. Il settimo posto finale, seppur condizionato dalla penalizzazione in classifica, e le eliminazioni prima dalla Champions e poi dall’Europa League, hanno invece scontornato una stagione deludente, e che a Torino si augurano di non ripetere.

Alla luce dell’ultimo biennio disastroso la Juventus ha tutta l’intenzione di cambiare marcia riprogettando la situazione. Servirà fare le scelte giuste a partire dalla struttura societaria, passando per la fiducia o meno in Allegri, e fino ad arrivare alla costruzione di una rosa che dovrà essere forte ma anche funzionale. Tra i tanti obiettivi che il club piemontese ha per il futuro c’è anche quello di potenziare la fascia destra.

Servirà infatti almeno un nuovo esterno alla Juventus da inserire all’interno dell’organico. A tal proposito stimola il nome di Lucas Vazquez, laterale del Real Madrid che abbina enorme qualità tecnica bilanciando doti offensive ma anche difensive. Si tratta di un esterno di grande qualità che in carriera ha vinto tantissimo nella capitale spagnola, ma che visto il contratto in scadenza 2024 potrebbe anche essere arrivato al capolinea della sua avventura madrilena.

Calciomercato Juventus, Lucas Vazquez nel mirino: il Real Madrid pensa a Frimpong

Vazquez potrebbe quindi essere un’altra delle grandi partenze estive del Real, con Florentino Perez che eventualmente non ne ostacolerà l’addio. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ proprio la Juventus sarebbe la primissima corteggiatrice del classe 1991, che ben si sposerebbe con le esigenze di rosa di Allegri.

La stessa fonte sottolinea come qualora il Real finisse per salutare il galiziano avrebbe già nel mirino l’uomo giusto per prenderne il posto ed accoppiarlo a Carvajal a destra. Fari puntati su Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen che è diventato una delle alternative più apprezzate.

Nove gol e undici assist fanno da biglietto da visita per l’olandese che offrirebbe forza fisica, velocità e capacità di inserimento. Florentino Perez è fiducioso di poter concludere l’affare con un’offerta da 50 milioni di euro, che andrebbe quindi a completare un effetto domino in fascia. L’incastro è chiaro: Frimpong per sostituire Vazquez qualora andasse alla Juventus.