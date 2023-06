Clamoroso Tonali, bianconero per 70 milioni

È arrivata la prima offerta ufficiale al Milan da parte del Newcastle per Tonali. Al giocatore andrebbero circa 8 milioni di euro annui: ecco la situazione

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Newcastle, squadra rivelazione della stagione appena terminata di Premier League, avrebbe messo sul piatto una cifra pari a circa 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del gioiellino di casa Milan, Sandro Tonali.

Il centrocampista classe 2000 ha messo a segno 2 gol e 10 assist tra campionato e Champions League in 48 presenze stagionali. Tonali, per il Milan di Pioli è un pilastro fisso, un giocatore imprescindibile sia tatticamente che dal punto di vista della leadership di squadra.

Il numero otto rossonero ha avuto un passato al Brescia dove, tra esperienza in Serie B e Serie A è maturato ed è esploso. Nell’estate del 2020 il Milan lo prende in prestito per circa 5 milioni di euro e l’estate dopo lo riscatta, proprio dal Brescia, per altri 14,5 milioni di euro: un affare che nel complesso è costato quasi 20 milioni alle casse del club rossonero.

Tonali al Newcastle: ecco le cifre del contratto

Tre estati dopo, il Milan rischia di perdere il suo gioiellino. Nelle ultime ore, infatti, pare che il Newcastle abbia presentato un’offerta ufficiale al club di proprietà della RedBird per Sandro Tonali. La prima offerta sarebbe stata di circa 60 milioni di euro più bonus. La seconda, quella arrivata qualche ora fa, sarebbe di circa 70 milioni di euro, cifra molto vicina a quella richiesta dal Milan.

La cifra dell’offerta resta alta ed irrinunciabile ma il Milan tenterà di strappare almeno qualche altro milione ed ulteriori bonus per cedere il centrocampista ai magpies.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Sandro Tonali dovrebbe percepire circa 8 milioni di euro all’anno; più del triplo, quindi, dei suoi 2,5 milioni che percepisce al Milan attualmente.

Se la trattativa andasse in porto, quella di Tonali diverrebbe la cessione più remunerativa della storia del club rossonero. Record che al momento appartiene a Ricardo Kakà, quando venne acquistato dal Real Madrid, nel 2009, per 67 milioni di euro.

Attualmente il centrocampista è impegnato con la nazionale italiana U21 agli europei che si stanno svolgendo in Romania ed in Georgia. Successivamente, salvo colpi di scena clamorosi, Tonali dovrebbe diventare un calciatore del Newcastle a partire dal 1° luglio 2023.

Nel frattempo, il Milan si sta muovendo alla ricerca di un papabile sostituto del centrocampista classe 2000. Nelle ultime ore è tornato in voga il nome di Frattesi ma l’Inter resta in pole per il giocatore del Sassuolo. Occhio anche a Milinkovic-Savic, per il quale la pista-Juve resta sempre viva, mentre quella che vedrebbe il centrocampista serbo all’Inter pare non stia prendendo quota, almeno al momento.