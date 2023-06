Colpo di scena, dal Monza alla Juve: ora non ci sono più dubbi

Adriano Galliani cambia idea sul calciatore di proprietà della Juventus: torna a Torino, tutto vero

Il Monza ha concluso nel migliore dei modi una stagione straordinaria, iniziata male ma proseguita meglio con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, una scommessa di Adriano Galliani e di Silvio Berlusconi che si è rivelata a conti fatti vincente.

Sì perché all’inizio del campionato, il primo assoluto per i brianzoli, il Monza era dato per spacciato, considerato dai più una delle potenziali retrocesse in B. Tutto sommato all’inizio tale ipotesi poteva stare in piedi: Giovanni Stroppa, autore della storica promozione nel massimo campionato, ha fallito le prime uscite in Serie A per poi essere sostituito dal neofita Raffaele Palladino.

L’impatto del tecnico è stato tatticamente straordinario: prima vittoria non a caso contro la Juventus lo scorso 18 settembre 2022, e così il Monza ha cominciato a volare per finire il campionato all’undicesimo posto in classifica.

Il prossimo mercato sarà differente rispetto a quello dell’anno scorso con molti giocatori che vorranno abbracciare il progetto, mentre altri invece hanno finito il loro tempo con i colori biancorossi.

Monza, Ranocchia torna alla Juventus: niente riscatto

Se Nicolò Rovella aveva accettato l’opzione Monza tramite un prestito secco, Filippo Ranocchia era stato ceduto dalla Juventus ai brianzoli in prestito col diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Quest’ultimo però non sarà esercitato dall’amministratore delegato Adriano Galliani dopo aver consultato Palladino: Ranocchia ha giocato molto poco rispetto a quanto previsto (solo quattordici partite di cui cinque dal primo minuto) senza mai rientrare nelle gerarchie dell’allenatore.

Anzi, il tecnico del Monza lo ha relegato a terza scelta non facendogli disputare le ultime otto di Serie A, segno del suo non adattamento con lo stile di gioco.

Ora tornerà alla Juventus, toccherà ad Allegri valutarlo dal punto di vista tattico e tecnico durante il prossimo ritiro estivo. Parliamo comunque di un giovane centrocampista (Ranocchia è nato infatti a Perugia nel 2001) che necessita di mettere minuti nelle gambe e respirare il clima della Serie A.

La Juventus potrebbe optare per un nuovo prestito, ma nulla esclude che possa essere integrato in rosa: dipende tutto dall’allenatore livornese e dalla sua voglia di dare spazio ai giovani.

Situazione opposta invece per Rovella che a Monza ha dimostrato tutto il suo potenziale tecnico giocandole praticamente tutte da titolare. Ci sono tutti i presupposti affinché possa rientrare nella rosa 2023/2024 della Vecchia Signora e giocare dal primo minuto.