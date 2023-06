Europei U21, come funziona con i limiti di età: chi sono i fuori quota

La fase finale dell’Europeo Under 21 sta per prendere il via: la ventiquattresima edizione della competizione continentale verrà ospitata da due paesi congiuntamente: Georgia e Romania

Tra le squadre qualificate alla rassegna ci sono ance gli azzurrini di Paolo Nicolato che ha recentemente diramato le sue scelte in vista del torneo. Nell’elenco del commissario tecnico saltano, però, all’occhio alcuni fuori quota.

Sono diversi, infatti, i calciatori convocati da Nicolato per la rassegna continentale nati prima del 2001-2002, ossia che superano i 21 anni di età. La scelta del ct dell’Under 21 non è frutto di un errore.

Il regolamento del torneo ha una clausola ben precisa che permette ad alcuni ex azzurrini di partecipare nonostante non rientrino più nel range d’età prestabilito dalla competizione.

L’Europeo giovanile, o Under 21 che dir si voglia, partirà il 21 giugno 2023 e già nella prima giornata vedrà impegnate sia Georgia che Romania, le due nazioni che ospitano la rassegna continentale. Osservando le liste diramate dai vari commissari tecnici è apparsa abbastanza evidente la presenza di diversi calciatori che hanno oltrepassato i 21 anni.

Europeo con “fuori quota”: la regola che permette alle nazionali di portare over 21

La presenza di alcuni calciatori, come Sandro Tonali nell’Italia, ha lasciato spiazzati i meno informati. Secondo quanto previsto dal regolamento UEFA per la competizione, però, ci sarebbe una regola che permetterebbe ai calciatori come il milanista di prendere parte al torneo.

Nello specifico, l’articolo 42 comma 3 afferma che possono partecipare al torneo tutti i calciatori nati a partire dal 1 gennaio 2000.

Questa regola sarebbe stata inserita per permettere a chi ha partecipato alle qualificazioni di prendere parte anche alla fase finale del torneo. I calciatori che al tempo delle qualificazioni venivano convocati, infatti, non superavano i 21 anni e, anche se al momento della fase finale superano la suddetta età, vengono considerati parte della squadra che ha ottenuto il pass per la fase finale.

Per questo il ct Nicolato ha deciso di inserire non solo Tonali, ma anche Carnesecchi, Bellanova e Parisi.

Ecco l’elenco dei convocati del ct Nicolato per l’Europeo di categoria in Georgia e Romania:

PORTIERI: Caprile, Carnesecchi, Turati

DIFENSORI: Bellanova, Cambiaso, Cittadini, Lovato, Okoli, Parisi, Pirola, Scalvini, Udogie

CENTROCAMPISTI: Bove, Esposito, Miretti, Ricci, Rovella, Tonali

ATTACCANTI: Cambiaghi, Cancellieri, Colombo, Gnonto, Pellegri

