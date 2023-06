Frattesi ancora in Serie A, l’agente esce allo scoperto: l’annuncio

Arriva la svolta per il futuro di Davide Frattesi, che è seguito da tutti i top club italiani. E’ bagarre per il suo futuro ma adesso arriva la svolta, con tanto di annuncio da parte del suo agente che è uscito allo scoperto ed ha svelato i retroscena della situazione.

Uno dei nomi più chiacchierati della sessione di mercato che è alle porte sarà sicuramente, ancora per qualche tempo, quello di Davide Frattesi. Sulle sue tracce ci sono praticamente tutti i club di Serie A di maggior blasone e prestigio, a partire dalla Juventus fino ad arrivare alla Roma, sua ex squadra. In tal senso nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio da parte del suo agente, che ha svelato i retroscena di questa che è a tutti gli effetti una asta di mercato. Il giocatore, in tal senso, ha già espresso la sua volontà nei confronti della permanenza in Italia rispetto all’ipotesi rappresentata dalla Premier League.

Frattesi in Serie A, arriva l’annuncio

La Juventus e l’Inter si stanno dando battaglia anche per vie ufficiali per Davide Frattesi, che è diventato un titolare anche della Nazionale di Roberto Mancini. Impressiona la sua capacità di inserimento e la freddezza sotto porta. In tal senso non si può di certo sottovalutare l’interessamento di Roma e Lazio.

Il suo agente Giuseppe Riso, nella giornata di oggi, ha incontrato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ed i due hanno discusso del futuro del mediano ex Roma. All’uscita di questo incontro è stato intercettato da Tuttomercatoweb ed ha ammesso che tutte le grandi della Serie A si stanno muovendo per lui e che c’è una squadra in vantaggio rispetto a tutte le altre. C’è curiosità di capire, ovviamente, quale sia questo club e quanto vicino alla definizione sia questa operazione.

Via dal Sassuolo ma ancora in Italia

E’ stata una stagione a dir poco importante per Davide Frattesi, che ha trovato una grande continuità di rendimento ed ha messo in luce anche una straordinaria vena realizzativa. Per lui, infatti, in stagione sono arrivati anche ben sette gol. In ogni caso c’è la netta sensazione che si possa arrivare ad una definizione del suo futuro nei prossimi giorni.