La Juve ci riprova, sulla scia di Di Maria

In casa bianconera si cercano chance di mercato, anche in forza dei rapporti consolidati con altri club. Si batte la pista argentina

La Juventus al momento ha affidato il mercato a Giovanni Manna, ds dell’Under 23. Alla Continassa sperano che Aurelio De Laurentiis, meglio prima che poi, liberi l’omo mercato del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Il dirigente toscano, vincolato fino al 2024, in settimana potrebbe incontrare il produttore cinematografico, mettendo sul piatto anche una rinuncia economica.

Il ds infatti, vanterebbe ancora crediti per quasi quattro milioni di euro lordi, vi rinuncerebbe pur di approdare alla Vecchia Signora.

Il presidente della Juventus. Gianluca Ferrero e l’ad, Maurizio Scanavino, avrebbero pronto per lui un ricco contratto di almeno quattro anni. La sensazione è che prima di luglio il patron partenopeo dia l’ok a Giuntoli.

Alla Continassa intanto il mercato prosegue spedito. Comunicata la rinuncia a Juan Cuadrado, i bianconeri stanno trattando con il Marsiglia cifre e modalità per avere ancora in rosa Arkadiusz Milik.

Il polacco, nei desideri anche della Lazio, ha chiaramente espresso la volontà di restare a Torino. Alla fine la punta dovrebbe rimanere in bianconero.

Juventus che ha fatto centro con la cessione definitiva di Dejan Kulusevski al Tottenham. Come si legge nella nota del club, incasserà “un corrispettivo pari a € 30 milioni, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni”.

La Juve bussa al Tottenham: dateci Lo Celso

I rapporti tra la Juventus e il Tottenham sono quindi rimasti ottimi. A Londra non c’è più Antonio Conte, mentre Fabio Paratici, ex ds sabaudo, come noto è stato squalificato per 30 mesi e di fatto non potrebbe operare.

Proprio in forza di questo legame, la Vecchia Signora starebbe pensando ad un rinforzo importante per la mediana. Il calciatore in oggetto ha giocato l’ultima stagione in prestito al Villareal, a causa di una lesione al polpaccio non è diventato Campione del Mondo, avendo già 43 presenze con l’Albiceleste (2 gol).

Quella bianconera al momento è solo una suggestione, un sondaggio per effettuare la fattibilità dell’operazione. Ad agevolare l’affare potrebbe essere il fatto che il sudamericano è rappresentato dalla stessa agenzia di Angel Di Maria e di Leandro Paredes.

A soli 27 anni e con un contratto fino al 2025, Lo Celso, regista e trequartista, appare un prospetto interessante, considerato anche l’ingaggio non proibitivo di 4,3 milioni lordi.

Per lui 2 gol e 3 assist nell’ultima Liga in 22 match, Villareal che ha concluso l’anno quinta e quindi accederà all’Europa League. Per il mediano di Rosario la valutazione non dovrebbe superare i 20 milioni. Vedremo se la suggestione diventerà un affare concreto.