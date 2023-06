La Juve lo vede in prestito, uno dei protagonisti di questa stagione fa le valigie

In un’annata piena di difficoltà, i bianconeri hanno scoperto risorse apparentemente sconosciute. Tra queste un talento mancino

La Juventus ha chiuso l’anno qualificandosi alla Conference League. Un settimo posto amaro, piazza superiore mancata infatti in virtù del gol che l’ex Paulo Dybala, su rigore, ha segnato all’Olimpico contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato.

La Vecchia Signora accede così alla terza competizione europea, Roma in Europa League. Bianconeri ovviamente segnati dalle vicende extracampo, concluse con 10 punti di penalizzazione e 758000 euro di multa. Non bastasse questo, c’è un mercato da fare senza i soldi della Champions.

Anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa, leggi in primis Pogba, Chiesa da recuperare e la pubalgia di Vlahovic, Massimiliano Allegri ha attinto dals ettore giovanile bianconero, cogliendo il meglio della Juve Under 23. Tra qeusti la sorpresa maggiore arriva dall’Inghilterra.

Con una squadra che faticava a trovare la quadra, i tanti ko in campionato e l’eliminazione repentina in Champions, Massimiliano Allegri ha scelto di privilegiare il talento nostrano.

Se Locatelli è un profilo già maturo e Gatti arrivava dal Frosnone in B, l’allenatore di Livorno ha inziato schierando subito Fagioli, centrocampista di talento reduce dalla promozione con la Cremonese. Fagioli, di fatto, è stato preferito al campione del Mondo Leandro Paredes, quasi sempre abulico dal suo arrivo in prestito alla Continassa.

La Premier su Iling-Junior: andrà via solo in prestito

Il prospetto che ha lasciato il segno, soprattutto nella parte finale della stagione, ci porta a Islington, in Inghilterra. Parliamo di Samuele Iling-Junior, esterno di gamba e con una tecnica di assoluto rilievo.

Dopo essere esploso in serie C con la Juve Under 23 – 3 gol e 1 assist in 8 match – Iling-Junior ha fatto il salto con i grandi. A fine anno per lui 311 minuti in 12 presenze, bagnate da 1 gol e 1 assist.

Al di là del minutaggio, il centrocampista ha fatto capire di saperci fare, mostrando una notevole personalità. Iling-Junior è cresciuto nelle giovanili del Chelsea, approdando a Torino nel 2020 per soli 130.000 euro.

Le doti del ragazzo sono evidenti, la Juve ci punta ma l’anno prossimo Allegri ha bisogno di certezze.

Come scrive il bianconero.com, il suo futuro, ma solo momentaneo, potrebbe essere nel suo paese Natale. Iling-Junior a dicembre ha rinnovato fino al 2025, su di lui gli occhi della Premier, con l’Aston Villa in prima fila.

La sensazione è che alla Continassa vorrebbero tenerlo, partirebbe solo a fronte di una proposta indecente, dai 20/25 milioni in su. La Vecchia Signora ha comuque bisogno di cedere, il solo sacrificio di uno tra Chiesa e Vlahovic potrebbe non bastare.