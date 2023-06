La moglie di Hakimi attacca gli hater: “Mio marito completamente…”

L’ex compagna di Hakimi è tornata su una delle vicende che più hanno fatto discutere i media nell’ultimo periodo: ecco di cosa si tratta

Hakimi ha fatto parlare di sé per via di una vicenda piuttosto particolare. Sembra infatti che il terzino marocchino abbia intestato alla madre tutti i suoi possedimenti. Così, nel momento del divorzio con la sua ex compagna di vita, non le ha dovuto devolvere nulla. In quanto figurante come “nullatenente”.

Ovviamente tutti sanno non essere così, essendo un calciatore professionista. Nonché uno dei più pagati in circolazione. Insomma, tanto basta per separarlo nettamente dalla categoria citata sopra.

L’ex Inter ha creato come al solito una situazione di forte divisione sul web. C’è chi, preso dall’euforia, lo ha elogiato per quella che è stata definita a più riprese come una giocata da maestro. C’è chi invece lo ha accusato di aver giocato con un cavillo burocratico a suo favore, non apprezzando la scarsità di etica che si cela dietro una mossa simile.

Come si può vedere con i propri occhi, dunque, non c’è stato un vero e proprio parere universale in grado di mettere tutti d’accordo. Ad aver fatto la voce grossa, di recente, è stata così la sua ex moglie.

Si chiama Hiba Abouk, meravigliosa attrice che tempo fa ha totalmente rubato il cuore al giocatore. Le cose tra i due non sono poi andate bene, finendo senza volontà o consapevolezza col generare uno dei divorzi più chiacchierati degli ultimi mesi.

Tramite un post su Instagram, la bella modella ha fatto parlare di sé a sua volta. In che modo? Con delle dichiarazioni auto-celebrative, ma al tempo stesso anche vagamente polemiche. Tutti hanno più o meno colto il riferimento al suo ex marito, con conseguente attenzione mediatica attirata. Ecco quindi cosa è successo.

L’ex moglie di Hakimi esce allo scoperto

L’ex moglie di Hakimi è uscita allo scoperto con delle dichiarazioni vagamente polemiche. Il suo discorso, inizialmente, è stato inaugurato affermando come l’anno trascorso per ora l’abbia resa molto più bella, avvolgente e matura al tempo stesso. Sembra dunque un modo per voler ammettere candidamente di aver lasciato il suo passato alle spalle.

La vicenda trascorsa dunque è stata totalmente dimenticata. O almeno, così sembrerebbe. Le dichiarazioni valorose e cariche di positività pubblicate dalla Abouk sembrano voler dire ciò. Anche se, ovviamente, qualsiasi messaggio può essere interpretato a proprio piacimento.