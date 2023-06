La scollatura lascia senza fiato: Adriana Volpe è scottante

L’ex modella e attrice Adriana Volpe è molto attiva sui social, dove quotidianamente pubblica dei contenuti. L’ultimo scatto ha lasciato i followers senza fiato

La carriera televisiva della bella bionda inizia nel 1993, quando debutta come valletta nel programma televisivo “Scommettiamo che?” condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, in cui resta fino al 1996.

La carriera cinematografica, invece, prende il via nel 1995 grazie allo storico film con protagonista Carlo Verdone “Viaggi di nozze”. Le apparizioni recenti in televisione la vedono protagonista insieme a Marcello Cirillo nel programma “Pechino Express”. Dopo il programma decide di lasciare la Rai per approdare a Mediaset, dove partecipa sia come concorrente che come opinionista al reality show “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la donna è stata sposata con l’immobiliare di successo Roberto Parli con la quale ha una figlia, Giselle, nata nel 2011. Nel 2020 la coppia entra ufficialmente in crisi a causa della partecipazione di Adriana Volpe nella casa più spiata d’Italia.

Alla fine la coppia decide di iniziare le pratiche per il divorzio. La bella nativa di Trento ora è molto attiva sui social, dove condivide momenti di vita privata e professionale. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati ha lasciato senza fiato tutti i suoi followers.

Adriana Volpe incanta i social, fan senza fiato: l’ultimo scatto è davvero bollente

Come detto, Adriana Volpe è sempre più attiva sui social, soprattutto su Instagram. Il suo profilo, infatti, vanta ben 534.0o0 followers. L’ultimo contenuto caricato, ha completamente lasciato a bocca aperta i fan più assidui.

Nello scatto possiamo notare Adriana Volpe in spiaggia, con un costume di colore nero che mette in mostra tutto il proprio décolleté esplosivo. La foto ha ovviamente ottenuto un enorme successo, collezionando addirittura più di undicimila like e svariati commenti. Molti dei quali di totale esaltazione delle forme della Volpe. I followers si sono completamente scatenati nei commenti, sia con toni pacati che “coloriti”.

Nonostante l’età che avanza, la donna mette in mostra tutta la propria bellezza, con i fan rimasti di sasso di fronte agli scatti pubblicati pochi giorni fa. Con l’estate appena iniziata, la bella attrice è pronta a stupire ancora i propri followers, in attesa di ammirarla ancora in tutto il suo splendore. Adriana Volpe, una bellezza che non tramonta.