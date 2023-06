L’accappatoio si apre: Canalis esagerata

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ fa impazzire i suoi followers con una foto davvero troppo sexy: tutta ‘colpa’ dell’accappatoio

Giovanissima all’esordio su Canale 5 quando con gli stacchetti sexy insieme a Maddalena Corvaglia deliziava gli italiani a ‘Striscia la Notizia’, Elisabetta Canalis ha avuto una carriera pazzesca da quel lontano 1999. La sarda, attualmente, è di certo uno dei vip più amati e seguiti dal pubblico italiano sui social.

Simbolo della tipica bellezza mediterranea, Elisabetta Canalis nasce in Sardegna, a Sassari, il 12 settembre 1978. Vive attualmente negli Stati Uniti dove è conosciutissima, ma intanto tutta la sua carriera è partita dal tg satirico ideato da ‘Antonio Ricci’ che ormai 14 anni fa la scelse come velina mora, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, per affiancare e accompagnare Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

Le due rimasero per tre anni che le consacrarono come la coppia più amata dagli italiani: ed è tutt’ora così. Su Instagram la Canalis ha un enorme seguito, con oltre 3,5 milioni di followers che Elisabetta delizia con scatti davvero bollenti quasi a cadenza quotidiana.

Nella tv italiana nel corso degli anni ha trovato grande spazio: da ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ fino alla recitazione in una delle più importanti fiction di Canale 5: ‘Carabinieri’. Ma anche al cinema la 44enne sarda si è fatta notare: ha preso parte al fianco di Alessandro Siani alla commedia romantica ‘La seconda volta non si scorda mai’, nel 2008, mentre è stata tra i protagonisti del cinepanettone ‘Natale a New York’ con, tra gli altri, Christian De Sica e Massimo Ghini. Quello che ha però fatto innamorare gli italiani è stato il calendario senza veli per ‘Max’ che all’epoca fece davvero scalpore.

Nel 2006 affianca in ‘Love Bugs’ il comico Fabio De Luigi.

La Canalis è bollente: accappatoio e patatine fritte

Nella vita privata ha vissuto flirt indimenticabili: a partire da quello con Bobo Vieri nei primi anni 2000, passando poi nel 2010 a quello con la celebrità di Hollywood George Clooney. Dal 2014 alla primavera di quest’anno è stata sposata al chirurgo statunitense Brian Perri, dalla quale ha avuto anche una figlia: Skyler Eva, un anno dopo il matrimonio.

La sua ultima istantanea social, su Instagram in particolar modo, ha registrato una miriade di likes – circa 27mila – e commenti in poche ore. La Canalis si mostra in totale relax, solo con un accappatoio bianco addosso. Leggermente aperto, con le gambe accavallate in bella mostra ed intenta a mangiare delle patatine fritte. L’ex velina ha l’aria soddisfatta, quasi divertita dallo scatto.

Ma intanto i suoi milioni di ammiratori si sono scatenati, concedendole tantissimi complimenti oltre ai soliti commenti decisamente oltre i limiti. Il dato di fatto, però, è sempre e solo uno. Elisabetta Canalis rimane una delle stelle più belle e sensuali del panorama italiano e che anche negli Stati Uniti invidiano: una bellezza senza tempo che è destinata, ancora e ancora, a far parlare di sè.