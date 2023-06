“Voglio tornare al Milan”, annuncio che fa gioire i tifosi rossoneri

Un giovane talento ha dichiarato in un’intervista che vorrebbe tornare il più in fretta possibile al Milan: c’è il nuovo annuncio sul futuro

La parola d’ordine è ripartire. Quando si conclude una stagione abbastanza deludente, è necessario rialzare immediatamente la testa e rimboccarsi le maniche, senza perdere la fiducia in ottica futura. Certo, per il Milan non è così semplice andare avanti dopo gli esoneri di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno generato un vero e proprio terremoto nell’ambiente rossonero.

Specialmente la separazione da una figura storica e importantissima come quella di Maldini è un qualcosa che i tifosi rossoneri rifiutano a priori. Ma Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, ha deciso comunque di interrompere il rapporto, a causa delle visioni alquanto differenti su alcuni aspetti rilevanti.

Ad esempio, stando alle voci circolate nelle ultime settimane, l’ex difensore del ‘Diavolo’ avrebbe preferito mettere in discussione mister Stefano Pioli, vista l’annata sportiva che per poco non si è rivelata fallimentare. Difatti, i lombardi sono riusciti ad assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus. Il che, inevitabilmente, deve far riflettere.

La proprietà americana, però, ha grande stima nei confronti del tecnico emiliano, motivo per cui non intende cambiare la guida tecnica per il momento. Ecco che Pioli è rimasto al suo posto almeno per un’altra stagione e, parallelamente, hanno ottenuto più potere l’amministratore delegato Giorgio Furlani ed il talent scout Geoffrey Moncada.

Quest’ultimo, in particolare, è chiamato a rendersi protagonista di una campagna acquisti estiva di pregevole fattura, con la rosa del Milan che presenta numerose problematiche. Su tutte la questione centravanti: ad oggi l’unico elemento valido è il ‘vecchietto’ Olivier Giroud, considerando che Divock Origi non ha dato garanzie a sufficienza dal punto di vista della tenuta fisica.

Calciomercato Milan, il talento vuole tornare in rossonero: c’è l’annuncio

La caccia alla nuova punta è partita, ma presumibilmente sarà necessario aspettare un po’ di tempo affinché una determinata pista si accenda in maniera più che concreta. Nel frattempo, è giunto un nuovo annuncio da parte di un giovane calciatore che ha in passato ha militato nelle fila del Milan e che adesso tornerebbe di corsa a vestire la prestigiosa maglia rossonera.

Entrando più nello specifico, stiamo parlando di Sebastiano Desplanches, portiere italiano classe 2003 (20 anni compiuti lo scorso 11 marzo). È stato una delle rivelazioni dell’Italia al Mondiale Under 20, perso dagli Azzurrini in finale contro l’Uruguay. Di proprietà del Trento (Serie C), Desplanches ha le idee chiare sul futuro.

“Vorrei al ritorno al Milan, così magari potrei avere l’opportunità di giocare in Champions League“, ha dichiarato l’estremo difensore di Novara ai microfoni de ‘Il Quotidiano’. Si tratta senza dubbio di un profilo interessante e il ‘Diavolo’ potrebbe farci un pensierino, per farlo crescere in prima squadra al fianco del gigante francese Mike Maignan. Il messaggio arriva forte e chiaro. Pista da monitorare.