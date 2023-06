Addio De Katelaere, il Milan ha scelto il sostituto: nome da urlo

Il futuro del fantasista belga pare già scritto: ecco il gioiello che è finito in cima alla lista del Milan per rimpiazzare Charles De Ketelaere

La stagione si è conclusa e con sè ha già portato diversi cambiamenti in casa Milan. In primis, uno dei più sorpresenti, il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara. Adesso, per quanto riguarda l’imminente sessione estiva di calciomercato, ci sarà da affidarsi a qualcun altro.

Probabilmente il responsabile dell’area scout Geoffrey Moncada, ‘promosso’ e responsabilizzato maggiormente. Ma l’ormai noto algoritmo ‘Moneyball’, che dovrebbe aiutare la dirigenza a pescare i nuovi prodigi maggiormente inclini ad avvere successo con la maglia del Milan, la farà da padrone. E dei diversi cambiamenti alla squadra di Pioli che sono ormai in programma, uno su tutti riguarderà il reparto avanzato.

Salutato Ibrahimovic che ha lasciato definitivamente il calcio giocato, anche Origi, Messias, Rebic e probabilmente Saelemaekers sono in fortissima discussione. Ma sembra proprio che il futuro di Charles De Ketelaere sarà lontano da Milanello. Il club di via Aldo Rossi pare intenzionato a cedere il gioiello belga che, sin dal suo arrivo un anno fa in rossonero, ha deluso praticamente su ogni fronte.

De Ketelaere scaricato: il Milan ha scelto l’erede

35 i milioni di euro versati nelle casse del Club Brugge: ed il Milan, in questi mesi, ha probabilmente rimpianto l’operazione portata avanti con convinzione da Maldini e Massara. Ma la rivoluzione che la società lombarda ha in mente, con un cambiamento importante in praticamente ogni zona del campo, non risparmierà De Ketelaere. Il 22enne, che ha firmato fino al 2027, potrebbe salutare per almeno 27-28 milioni di euro.

Non meno, visto che il ‘Diavolo’ incapperebbe in una sgradevole plusvalenza. Secondo quanto viene riferito da ‘Liberoquotidiano.it’, Moncada potrebbe anche aprire al prestito, con diritto o obbligo di riscatto. La certezza è che al post De Ketelaere il Milan ci sta già pensando con convinzione, ed in tal senso sarebbe già stata individuata la prossima scommessa da portare avanti sulla trequarti. Occhi in Turchia, dove altri due rossoneri hanno mercato (Rebic e Origi) e dove gioca Arda Guler. Il 18enne, di proprietà del Fenerbahce, è sotto contratto fino al 2025.

A lui pensano diversi grandi club, viste le doti assai interessanti mostrate ad un’età ancora così giovane dal nativo di Ankara. Il classe 2005 potrebbe, dunque, diventare uno dei perni del Milan del futuro: tutto, adesso, dipenderà dalla partenza di De Ketelaere che è evidente è ormai già stato scaricato dai vertici di via Aldo Rossi. Guler, in questa stagione, ha segnato 6 gol e firmato 7 assist vincenti in 35 apparizioni complessive con la maglia del Fenerbahce.