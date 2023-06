Barella, Premier in pressing: l’Inter non basta

I dirigenti dell’Inter sono a lavoro per rinforzare la squadra guidata da Simone Inzaghi, ma bisogna fare attenzione al futuro di Nicolò Barella

Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, l’Inter è già alle prese con la prossima stagione. Una volta confermato Simone Inzaghi sulla panchina interista, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono a lavoro per rinforzare una squadra che quest’anno ha vinto Coppa Italia, Supercoppa italiana, ha raggiunto il terzo posto ed ha sfiorato la vittoria della massima competizione europea per club.

Lo stesso Piero Ausilio, infatti, è volato a Londra la settimana scorsa per imbastire più di qualche discorso sia per quanto riguarda il calciomercato in entrata che in uscita. Il dirigente interista, infatti, ha chiesto al Chelsea il prestito sia di Romelu Lukaku che di Kalidou Koulibaly. Tuttavia, se per il centravanti ci sono dei margini per trattare, per l’ex Napoli la situazione sembra davvero in salita.

Kalidou Koulibaly, vista la super offerta di 30 milioni di euro all’anno, è infatti sempre più vicino a trasferirsi in Arabia Saudita per giocare con la maglia dell’Al-Hilal. Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, il Chelsea si è fatto avanti per Onana. Ma, oltre all’estremo difensore camerunense, un altro nerazzurro potrebbe giocare l’anno prossimo nel campionato più bello del mondo: ovvero la Premier League.

Mercato Inter, continua il pressing della Premier League su Nicolò Barella: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sul centrocampista italiano ci sono squadre del genere come il Liverpool, Chelsea, Newcastle e Manchester United. Queste ultime, di fatto, sono in attesa di qualche segnale per dare al via ad un’asta davvero milionaria.

L’agente di Nicolò Barella, esattamente Alessandro Beltrami, ha infatti viaggiato più di una volta in queste settimane verso l’Inghilterra. Tuttavia, vista anche la considerazione del presidente Steven Zhang per il suo giocatore, l’Inter farà di tutto per trattenere uno dei suoi perni, anche se il richiamo della Premier League è sempre accattivante.

Anche lo stesso Nicolò Barella, sempre come scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, non ha mostrato nessun interesse a lasciare l’Inter, ma un possibile super ingaggio potrebbe cambiare sicuramente lo scenario. La ‘Beneamata’ per cedere il suo giocatore vorrebbe almeno 80 milioni di euro. Nel frattempo, il team meneghino si sta già cautelando, considerando anche i passi in avanti fatti con il Sassuolo per l’acquisizione delle prestazioni di Davide Frattesi.