Serie A: Dia in una big, giocherà in Champions

Dopo la super stagione con la Salernitana, Dia è pronto al grande salto. Una big lo ha messo nel mirino e gli consentirà di giocare la Champions League.

La stagione di Dia con la Salernitana non è assolutamente passata inosservata a diverse squadre, che sono pronte ad affondare il colpo per cercare di regalarsi un colpo importante anche in ottica futura.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, una big ha deciso di rompere gli indugi e iniziare a fare sul serio per piazzare un colpo di calciomercato come Dia. Vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure non ci saranno le condizioni per questo colpo.

Calciomercato: Dia in una big di A, trattativa in corso

Dia è pronto sicuramente al grande salto nonostante la Salernitana non vorrebbe privarsi del suo bomber. L’interesse, però, non manca e per questo motivo sembra essere ormai certa una sua cessione. Resta da capire quale squadra deciderà di puntare su di lui e soprattutto se il calciatore deciderà comunque di fare un salto di qualità importante oppure magari opterà per una scelta diversa e, di conseguenza, proverà a sposare un progetto che non gli consentirà magari di giocare la Champions League.

La possibilità di giocarla comunque c’è e l’Inter in queste ultime ore ha incontrato la Salernitana per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Nulla da escludere a priori considerando che i nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche. Vedremo cosa succederà e se alla fine questa opportunità sarà possibile oppure no.

Dia rappresenta forse quel colpo last minute per provare a dare vita all’Inter ad una rivoluzione importante, ma allo stesso tempo con davvero pochi soldi. Vedremo se questo sarà possibile oppure se alla fine ci sarà un passo indietro da parte dello stesso calciatore oppure dei nerazzurri.

Mercato: l’Inter ha messo nel mirino Dia

Dia rappresenta uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter per questa stagione. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità e che garantisce un certo numero di gol nell’arco della stagione. Naturalmente resta da capire come si comporterà eventualmente in una big, ma su questo si avranno certezze solamente con la fumata bianca.

Si tratta di una trattativa destinata ad entrare nel vivo solamente nei prossimi giorni e vedremo se alla fine si arriverà alla conclusione oppure assisteremo ad un passo indietro per altri motivi.